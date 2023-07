A kispestiek esetében várhatóan az átlagosnál is alacsonyabb lesz az átlagéletkor, ugyanis az NB I.-től búcsúzó Honvéd a másodosztálynak megfialatított, saját nevelésekre építő, magyar játékosokból álló kerettel vág neki. A kispestiek emellett az U19-es bajnokságtól is visszaléptek, így az ehhez a korosztályhoz tartozó játékosok is feljebb léphetnek most a felnőtt futballba.

Kecskeméti oldalon is voltak változások, a keretnek több távozója is volt, már a 2004-es korosztályra épül alapvetően a csapat magja. Az akadémiáról érkező fiatalok mellett csupán néhány 2003-as játékos maradt hírmondónak. A kecskemétiek felkészülése egyébként nem sikerült rosszul, az utolsó héten előbb a Tiszaföldvár, majd a Dunaföldvár ellen is győztes főpróbákat tartott Virágh Ferenc együttes. Bár a változások miatt felesleges kiindulni belőle, de az előző szezonban Kispesten a hazaiak nyertek 2–0-ra, míg a visszavágón 2–2-es döntetlen született Kecskeméten.