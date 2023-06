Labdarúgás 21 perce

Rangos nemzetközi tornákra készülhet a Kecskeméti TE LA

A Kecskeméti TE Labdarúgó Akadémia korosztályos csapatai is hamarosan befejezik a szezont, de mielőtt elmennének a nyári szünetre, igen rangos nemzetközi tornákon is részt vesznek majd egyes korosztályok. Az U13-as gárda Szlovéniában, az U11-es, U10-es és az U9-es Ausztriában száll versenybe, utóbbiak európai nagycsapatokkal is találkozhatnak majd.

Fotó: KTE

Hétvégén Koperben vesz részt egy tornán a KTE LA U13 egyedüli magyar csapatként. A három napos Adria Soccer Cup olyan neves klubok is részt vesznek korosztályos csapataikkal, mint az 1860 München, 1907 Cluj, Rapid Wien és Crvena Zvezda. A KTE fiataljai az US Triestina (olasz), NK Olimpija Ljubljana (szlovén) és a Rapid Wien (osztrák) ellen küzdhetnek meg a csoportkörben a továbbjutásért. – Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen a fejlődésünket fogja szolgálni a torna, hiszen itt már 10+1 fővel kell pályára lépnünk, megkezdődik számunkra is a nagypályás megméretések időszaka. Jó felmérő lesz ez számunkra abból a szempontból is, hogy megnézzük azt, hol tartanak a külföldi korosztályos csapatok képzésben hozzánk képest. Kétszer húsz perces meccseket rendeznek majd, szombaton kerül sor a csoportkörre, majd vasárnap a helyosztók következnek már. Bizakodva várjuk a tornát – mondta a KTE LA U13 vezetőedzője, Dócs Dániel a szlovén torna kapcsán. Még komolyabb ellenfelek ellen küzdhet a KTE LA U10, mely Ausztriában, helyileg Bécs mellett vesz részt a Champions Trophy elnevezésű eseményen. A lila-fehérek csapatai nem kisebb nevű klubok ellen száll harcba az U11-es korosztályban, mint az angol Exeter, az SK Rapid Wien, vagy éppen a német Köln. Az U10 többek közt a szerb Crvena Zvezda, a portugál Benfica és a spanyol gigász Atletico Madrid ellen mutathatja meg magát, míg a legkisebbek, az U9-es csapat tagjai a LASK Linz ellen készülnek. A gyerekek természetesen izgatottan várják a tornát. – A sorsolás úgy hozta, hogy korosztályos csapataink kifejezetten jó nevű, felnőtt szinten topligás Bajnokok Ligája résztvevő klubok fiataljai ellen mutathatják meg magukat a tornán. Az Atletico Madrid és a Benfica Spanyolország és Portugália meghatározó klubja, de a német Köln sem szorul különösebb bemutatásra. Az biztos, hogy ez egy hatalmas élmény és egy hatalmas lehetőség lesz mindhárom korosztályos csapatunknak, amit nagyon várunk a gyerekekkel – mondta Fűkő Péter, a KTE LA U10 vezetőedzője. Az osztrák Chamipons Trophy egy héttel a koperi torna után kerül megrendezésre, ezt követően a KTE korosztályos csapatai is megkezdik nyári pihenőjüket, mely július közepéig tart.



