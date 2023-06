Vajda Zoltán kecskeméti ultrafutó már most készül az augusztusi megmérettetésére. A hőség sem akadályozhatja meg ebben. Egyébként a sportoló számára a nagy meleg nem is olyan ismeretlen, ugyanis futott ő már több mint 50 fokban a Halál-völgyben is, amikor a világ legkeményebb futóversenyét, a Badwater Ultramaratont teljesítette. Ez egy 217 kilométer hosszú verseny, ahol a résztvevők az Amerikai Egyesült Államok legmélyebb pontjától az ország egyik legmagasabb hegyére futnak fel, méghozzá sivatagi hőségben.

Ugyan Magyarországon még nincs 50 fok, de az itt tapasztalt meleg is megterheli a szervezetünket. A futókét pedig főleg.

– Míg nálunk ilyenkor, ezekben a nagy melegekben a páratartalom 70-80 százalékos is lehet, a Halál-völgyben csak a 15-20 százalékot éri el, ezért nem is érzi annyira a meleget az ember, ami nagyon veszélyes is lehet – mondta a futó. Hozzátette: a magas páratartalom miatt pedig itthon nem párolog olyan mértékben az izzadság az embernek a testéről, és így kevésbé is hűt. Mint mondta, ebben az esetben jobban érezzük a meleget, de ez a teljesítményt is jelentősen le tudja csökkenteni.

– A két meleg nagyon más! – hangsúlyozta a futó, aki úgy véli, hogy szisztematikus hűtéssel tudunk segíteni magunkon ezekben a helyzetekben. Az egyik jól bevált módszere, hogy a nyakába akasztott jéggel hűti a tarkóját futás közben. Valamint fontosnak tartja a folyadék megfelelő bevitelét.

– Egy óra futás mellett 7-9 deciliter vizet kell inni ilyen körülmények között, extrémebb helyzetekben pedig még többet – javasolja a sportoló.

Vajda Zoltán legközelebb a Szekszárd és Baja közötti Korinthosz 160 nevezetű ultrafutáson fog elindulni.

A versenynek a múlt évben ő volt a győztese, ezért a meghívásnak idén is örömmel tesz eleget.

– A melegnek nagy jelentősége lesz itt is, hiszen 11-kor állunk a rajtvonalhoz – mondta az ultrafutó. Hozzátette: tavaly 32–34 fok volt, idén is hasonló várható.

Az idei egyik fő versenye pedig a szeptemberben megrendezendő görögországi Spartathlon lesz, erre az időszakra ugyancsak 30 fok feletti hőmérséklet jósolnak.

A sportoló úgy gondolja, hogy érdemes futással szoktatni a szervezetet ezekre a meleg időszakokra, ezért folyamatosan edz, és terv szerint készül ezekre a megmérettetésekre.