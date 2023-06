Hét forduló után derült ki, hogy ebben az évben kinyeri meg a Sakkozó Magyarok Világtalálkozóját a Hungarikum Liget Kölcsey-házában. Igazi nagy csaták folytak a fekete és fehér bábukkal, és több nem várt eredmény is született. Az utolsó forduló előtt, még öten álltak 4,5 ponttal az élen, és közülük bárki megnyerhette volna a versenyt. Köztük volt Sági Bence is, akinek az elmúlt évben sikerült diadalmaskodnia. A fiatal tehetségnek természetesen az volt a vágya, hogy ezúttal is ő végezzen az élen. Az utolsó fordulóra maradtak tehát az izgalmak.

Az egyes táblán Sági Bence, akinek volt már egy veresége, az eddig még veretlen Nagy Attilával ült egy asztalhoz, a kettesen Vrona Mihály és Bánszegi Attila, míg a hármason Kósa Jenő és Harmatosi Attila próbálta megnyerni a játszmát. A két utóbbi páros játszmája döntetlenül végződött, így esély nyílt arra, hogy Nagy Attila vagy Sági Bence nyerjen. Sági a mérkőzés közben gyalog előnybe került, amit nagyon jól használt ki, és a végén sikerült megnyernie a partit, ami egyúttal a verseny megnyerését is jelentette, mert 5,5 ponttal végzett az élen.