Tavaly nyáron a három fordulós megméretés első menetét rendezték Soltvadkerten, és most is ott indult a sorozat, mely ott is folytatódik hamarosan.

A versenynap során összesen 19 kategóriában és súlycsoportban hirdettek férfi és női győztesek, s bizony Bács-Kiskun vármegye nem kevés első hellyel zárta az első fordulót. A legeredményesebb Kiskunfélegyháza és Soltvadkert volt ezúttal. Az U14-es korosztályban Lippai Áron (35 kilogramm) állhatotott fel a dobogó tetejére, míg U18-ban Bán Panka (60 kilogramm) bizonyult a legjobbnak, Virág Zsófia (+70 kilogramm) pedig a felnőtt női mezőnyben volt a legjobb ezúttal soltvadkerti részről. A Kiskunfélegyháza legjobbjai U14-ben Szécsényi Kornél (+55 kilogramm), U18-ban Tapodi Zsófia (+60 kilogramm), míg a férfi felnőtt mezőnyben Molnos Norbert (70 kilogramm) voltak.

Akadtak természetesen szép dobogós helyezések is, hiszen Lippai Dorina, Müller Balázs, Osztatni Zsombor ezüstérmet szerzett a házigazdáknak, míg bronzérmet gyűjtött Tapodi Norbert, Czakó Zoltán (Kiskunfélegyháza), Bognár Zoltán (Kecskeméti Sportiskola), Zsebi László, Benkő Attila (Bócsai BLSE).

Az eseményen a Soltvadkerti TE versenyzőjét, az ezúttal csak nézőként megjelenő Müller Petrát is köszöntötte az STE birkózó szakosztályának nevében Lakatos Attila és Kiss Nándor. Az ifjú versenyző éppen a tiranai U17-es Európa-bajnokságról érkezett, ahol pályafutása első dobogós helyezését érte el nemzetközi versenyen, elsőre most egy bronzérmet. Ennek tükrében érthető, hogy ezúttal nem gyűrte még a homokba ellenfeleit.

Az országos bajnokság jövő hétvégén folytatódik, ugyancsak Soltvadkerten, hiszen az STE rendezőként ezúttal is hibátlanul vizsgázott, így biztosan kitűnő hangulatú folytatásra van kilátás, sok izgalommal és csatával. Az országos bajnokság harmadik fordulóját majd július 23-án rendezik, akkor már a siófoki Plázson.