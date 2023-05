Az már eldőlt, hogy a Kecskemét jövőre az NB II-ben folytatja a küzdelmeket, tehát különösebb tétje nincs a találkozónak, azonban Mátrai Péter vezetőedző szeretne szépen búcsúzni a hazai közönségtől. A PEAC lendületesen kezdte a bajnoki évet, hiszen újoncként legyőzte az Orosházát, majd a Kispestet is, ezt követően azonban hullámzó volt a teljesítménye, 8 diadal mellett 18 vereséget jegyez, ezzel a tabella 13. helyén áll. A Baranya vármegyei együttes a legutóbbi négy fordulóban kikapott, utoljára április 6-án győzött a SZISE otthonában három góllal (24-27). Az „újoncok” összevetésében kétségtelenül a KNKSE mérlege gyengébb, a Kecskemét két döntetlen mellett 24 alkalommal hagyta el vesztesen a pályát, most mindenképpen igyekeznek pontot szerezni a hírös városiak.

– A PEAC számára a bennmaradás szempontjából kulcsfontosságú lesz ez az összecsapás. A mi vállunkat ez a teher már nem nyomja, a célunk annyi lehet, hogy a csapat és jómagam is szépen búcsúzzunk a hazai közönségtől – mondta a klubtól búcsúzni készülő Mátrai Péter.

Eldőlt ugyanis, hogy az idény végén Mátrai Péter távozik a klubtól, a szakember Kozármislenyben folytatja pályafutását, ahol az utánpótlás szakmai munkáját irányítja majd. A KNKSE közben megegyezett a klub korábbi játékosával, Bíró-Kisjuhász Petrával, aki a következő szezonban a felnőtt és ifjúsági csapat vezetőedzője lesz.

– Nagyon örültem a megkeresésnek, hiszen ős-kecskeméti vagyok. Most kinyílt egy ajtó, amire remek lehetőségként tekintek, még úgy is, hogy egyelőre nem terveztem, hogy felnőtt csapat edzője legyek. A vezetőség által felvázolt elképzelés szerint fiatal, erősen kecskeméti kötődésű csapatunk lesz, a felnőtt- és utánpótlás gárda között korban nem lesz nagy szakadék, így örömmel vállalom a kihívást! Haladéktalanul munkához láttam, zajlanak a tárgyalások, amint lesz érdemi fejlemény, arról beszámolunk. Most mindenki szusszan egyet a küzdelmes év után, aztán július közepén nekilátunk és elkezdődik az edzésmunka – nyilatkozta Bíró-Kisjuhász Petra.

A sereghajtó Kecskeméti NKSE utolsó hazai mérkőzése vasárnap 17 órakor kezdődik a PEAC ellen, az idényt pedig május 18-án, csütörtökön zárja le a klub a DVSC U19 vendégeként.

Nehéz szezont zárhat le a Kecskemét

Nagy reményekkel vágott neki újoncként az NB I/B-nek a Kecskeméti NKSE, mely a kiesést követően azonnal visszajutott az NB II-ből, szinte hibátlan mérleggel. Az idényt még dr. Paic Róbert irányításával kezdte a csapat, de az eredmények nem jöttek, emellett gazdasági nehézségekkel is meg kellett küzdenie a klubnak. Ennek eredményeként a rutinosabb játékosok sorban hagyták el a csapatot, a tavaszi szezonban már nagyon fiatal gárdával küzdött az együttes a pontokért Mátrai Péter irányításával, kevés sikerrel. A búcsú már biztos, a Kecskemét nyártól újra az NB II-re készülhet csak. Nagy kérdés, milyen reményekkel teheti ezt.