A címvédő szombathelyiek magabiztosan nyerték meg a felsőházi küzdelmeket, így a pályaelőnyük a Berettyóújfaluval szemben a bajnoki döntőben már biztosított. Az SG Kecskemét Futsalnak sem kell izgulnia már, hiszen biztos a Messzi István Sportcsarnokban fogják megkezdeni a bronzcsatát. Az ellenfél kiléte azonban még kérdőjeles, az utolsó felsőházi bajnoki forduló fog választ adni. A kék oroszlánok szombathelyi megmérettetésén több alapember sem lesz bevethető, viszont a fiatalok léphetnek helyükre, akikben maximálisan bízik a szakmai stáb.

– Ugyan a helyezéseket már nem befolyásolja ez a mérkőzés, számunkra mégis fontos összecsapás lesz ez ugyanúgy, mint az eddigi többi a felsőházban. A lényeg, hogy sokkal jobb játékot mutassunk be, mint legutóbb tettük. Fizikálisan és mentálisan is fel kell pörögnünk a bronzéremért folyó csatára. Ez a meccs erre kiválóan alkalmas lesz. Három alapemberünk nem lesz bevethető. Pál, Rigó és Dávid is sárga lapos eltiltások miatt lesznek kénytelenek kihagyni a megmérettetést. Ettől függetlenül nem feltartott kézzel megyünk a listavezetőhöz, szeretnénk megmutatni karakterünket. Több fiatal játékosunk is lehetőséget fog kapni a bizonyításra. Bízom a csapatomban, és hogy egy jó mérkőzést tudunk játszani Szombathelyen. Végig küzdeni fogunk – mondta a mérkőzés Marko Gavrilovic, az SG Kecskemét Futsal sportigazgatója.

A Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal Club mérkőzés hétfő este 18 óra 30 perckor kezdődik Szombathelyen.