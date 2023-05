Szombaton lépett pályára a Kiskunhalas és a Sükösd, ezt a meccset a vendégek 4–1-e félidei vezetésük után 6–3 arányban nyerték. A már bajnok Borota igazi szomszédvári derbit vívott a Mélykút vendéglátójaként. A Mélykút terve az volt, hogy udvariatlan vendég lesz, ezt a céljukat teljesítették, 2–1 arányban győzni tudtak a bajnok otthonában. A Nemesnádudvar a Foktőt fogadta, a hazaiaknak győzelemre lett volna szükségük a bronzérem megszerzése érdekében. Bár a Foktő már korábban bebiztosította az ezüstérmet, a Főnix játékosai nem engedtek ki, 2–1-es félidei vezetés után 6–3 arányban nyerték a meccset. A foktői csapatban Markó Renátó négyszer is betalált, ezzel a nagy hajrával a góllövőlistán beérte a harmadik helyen álló, borotai Nikutivoc Sasát. A Dusnok esélyesnek tűnt hazai pályán a Kelebia vendéglátójaként, és a rácok igazolták is a papírformát. Az első félidőben még tartotta magát a Kelebia – Kátai révén vezettek is, igaz, csak egy percig, mert Rónai Antal hamar egyenlített –, a második játékrészben aztán beindult, és működött is a dusnoki gépezet. Bolvári Zoltán klétszer is betalált, így megszerezte a gólkirályi címet. A gólvadászok versenyében a Nemesnádudvar játékosa, Aladics Dániel végzett a második helyen.

Vármegye II., Déli csoport

Kiskunhalasi FC–Sükösd SC 3–6 (1–4)

Kiskunhalas, vezette: Borbényi Miklós (Végh Ferenc, Borbényi Bálint)

Kiskunhalas: Sárközi – Vásárhelyi, Miklai, Peic, Gyenizse, Ikotic, Tóth L., Bozsányi, Csorba, Dordevic, Csehák. Technikai vezető: Kuhn Róbert.

Sükösd: Gajári – Szabados D. (Szabados M. 72.), Petrás, Balázs, Lógó, Pusztai, Ruff, Rácz, Molnár, Bajnok, Rozsi. Vezetőedző: Zsók József.

Gól: Csorba 32., 53., Gyenizse 80., illetve Petrás 3., Bajnok 5., 14., 56., 83., Balázs 87. perc.

Borotai SE–Mélykúti SE 1–2 (0–1)

Borota, vezette: Herczeg Róbert (Berger Tibor, Apró Ferenc)

Borota: Horvát – Usumovic, Ivkovic, Vizin, Vujkovic, Nikutovic, Lukac, Kopunovic (Rátkai 81.), Körmöczi (Szabó A. 59.), Szakál, Ciric. Technikai vezető: Dulics Joszip.

Mélykút: Maráczi – Hauk, Vörös, Balla, Gyetvai, Borsos, Puczi (Szabó L. 89.), Boldizsár (Madarász 64.), Horváth Z. (Agócs 86.), Kiss M., Papp. Technikai vezető: Kiss Gábor.

Gól: Lukac 75., illetve Puczi 24., Gyetvai 51. perc.

Dusnok KSE–Kelebia KNSK 6–1 (1–1)

Dusnok, vezette: Borbényi Miklós (Borbényi Bálint, Végh Ferenc)

Dusnok: Bakula – Jagicza, Hodován (Wachtler 41.), Pozsonyi, Szász, Bolvári Z., Bolvári D., Facskó, Pécsy (Csobolya 81.), Rónai, Bolvári P. (Eleki 70.) Technikai vezető: Váci István.

Kelebia: Fülöp – Márki, Herke, Honfi B. (Miklós-Balogh 46.), Zubelic, Batiz, Szalma L., Balog, Kátai, Szalma T., Gergó. Technikai vezető: Milasin Dániel.

Gól: Rónai 7., Pozsonyi 62., Bolvári Z. 65., 79., Bolvári D. 70., Eleki 85., illetve Kátai 6. perc.

Nemesnádudvari KSE–Főnix SE Foktő 3–6 (1–2)

Nemesnádudvar, vezette: Allaga Iván (Putnik Tamás, Bányai Dorottya)

Nemesnádudvar: Tóth V. – Varga (Berger 64.), Magyari, Aladics, Bicok (Keresturi Timót 30.), Schindler, Vinter B. (Simon 68.), Schaffer, Klein, Keresturi Tamás (Mezőfi 83.), Schmidt (Vincze 58.) Vezetőedző: Nasz Balázs.

Foktő: Kis M. – Csesznók, Szőgyi, Markó, Varga A. (Oktávovity 72.), Feket eJ., Lovasi, Perity, Matos, Török (Drenyovszki 68.), Vass (Mikes 46.). Technikai vezető: Gyuricza János.

Gól: Schmidt 37., Magyari 68., Aladics 90., illetve Szőgyi 4., Markó 40., 61., 70., 84., Török 48. perc.

A bajonkság végeredménye:

1. BOROTA 24 19 3 2 78–19 60

2. FOKTŐ 24 16 4 4 74–35 52

3. DUSNOK 24 14 5 5 74–41 47

4. NEMESNÁDUDVAR 24 14 2 8 69–45 44

5. MÉLYKÚT 24 13 2 9 54–40 41

6. SÜKÖSD 24 7 2 15 37–52 23

7. KELEBIA 24 6 1 17 38–88 19

8. ÉRSEKCSANÁD 24 5 1 18 44–82 16

9. KISKUNHALAS 24 3 2 19 24–90 10