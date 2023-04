A Pécsnek sem megy úgy a játék, mint ahogyan azt szurkolóik elvárnák. A legutóbbi három mérkőzésükből kettőn döntetlenül végeztek, egy találkozót pedig elveszítettek. Ettől függetlenül a találkozó előtt, a hatodik helyet foglalták el a tabellán, 49 ponttal. A tiszakécskeiek sem dicsekedhetnek, mert ők a legutóbbi három mérkőzésüket elveszítették és a 14. helyen álltak 34 ponttal.

A két csapat eddig öt alkalommal találkozott egymással, amelyen három tiszakécskei győzelem született, egy döntetlenre végződött, egy alkalommal pedig, éppen a mostani bajnoksági őszi fordulójában, pécsi győzelem született. A vendégek közül Geiger Norbert és Zamostny Balázs is játszott korábban pécsi színekben, míg a hazaiak közül Helesfay Donát két éven keresztül védte a tiszakécskei kaput.

Az osztályozó elkerülés véget a Tisza-partiak számára nagyon fontos volt a pontszerzés. Ennek megfelelően Klausz László vezetőedző, egy teljesen más kezdő csapatot küldött a pályára, mint a legutóbbi fordulókban, abban reménykedve, hogy így sikerül majd pontot, pontokat szerezni. Neki lett igaza.

Már a mérkőzés elején támadólag lépett fel a Pécs. Az 5. percben Harsányi próbálta tesztelni a kécskei kapust, de nem járt sikerrel. Hat perccel később Kocsis is próbálkozott, lövésébe Csáki beleért, de ez sem fogott ki Halasin. A másik oldalan Erdei 16 méterről leadott lövését védte Helesfay. A 17. percben Halasinak ismét bizonyítania kellett. Majnovics lövése megpattant egy védőn, de tiszakécskei hálóőr ezúttal is a helyén volt. A 39. percben Terbe közeli lövését bravúrral hárította Halasi.

Több, mint egy óra telt el a mérkőzésből, amikor a bal oldalon Winkler egy hosszan előrevágott labdát kitűnően vette le, majd két hazai védőt is becsapott, és tizenkét méterről a jobb alsó sarokba lőtt 0–1. A 64. percben Gera előtt adódott lehetőség a válaszra, de nem tudta eredményesen befejezni az akciót. A 68. percben Kocsis lövését hárította Halasi. A mérkőzésből hátralévő időben a hazaiak mindent megpróbáltak annak érdekében, hogy legalább egyenlíteni tudjanak, de ez nem jött össze, a jól záró tiszakécskei védelemmel szemben.

– Nagyon fontos volt az, hogy ezen a mérkőzésen pontot, pontokat szerezzünk, mondta Klausz László a mérkőzés után. – A védekezésünket jól megszerveztük, igaz csúsztak bele apróbb helyezkedési hibák, de szerencsére tudtunk javítani. A támadásaink a mérkőzés elején akadoztak, de ahogy fogyott az energiája az ellenfélnek, úgy egyre jobban jöttünk fel, mert fizikálisan jók voltunk. Ebben a periódusban átvettük az irányítást, a gól is így született. A védekező pontrúgások is jól működtek, hárítottuk a Pécs összes támadását. Ezúttal nem volt olyan látványos a játékunk, mert más stílust játszottunk, mint amit eddig szoktunk, de ez ezen a mérkőzésen kifizetődő volt. Halasi remek formában védett, edzésen is jól teljesít. Antal Botonddal sincs problémám, de úgy éreztem, hogy Halának is lehetőséget adok, és ez meg is állt, ezen a mérkőzésen, értékelte csapat teljesítményét a vezetőedző.

A 32. fordulóban újabb kemény mérkőzés vár a Tiszakécskére, mert a Kazincbarcika lesz ellenfele. A Pécs elleni győzelemnek akkor lenne nagy értéke, ha azon a találkozón vasárnap, is be tudná húzni a három pontot a Tisza-parti kisváros csapata.

Pécsi MFC–Tiszakécskei LC 0–1 (0–0)

Pécs 500 néző. Vezette: Kovács J. Zoltán (Rózsa Dávid, Király Zsolt).

Pécsi MFC: Helesfay – Takács, Rácz, Katona, Majnovics, Krausz, Terbe (Szabó M. 79.), Kesztyűs, Harsányi (Tóth-Gábor 79.), Gera, Kocsis. Vezetőedző: Weitner Ádám

Tiszakécske: Halasi – Oláh, Csáki, Farkas A. (Szekér 54.), Farkas N., Balázs B., Kiss N., Erdei (Biben 76.), Gyurján (Geiger 17.), Winkler (Vajda 76.), Vólent (Zamostny a szünetben). Vezetőedző: Klausz László

Gólszerző: Winkler 62. percben.