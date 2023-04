Tíz év alatt számtalan nagy sikert megélt a kecskeméti Mercedes Kosárlabda Akadémia, mely a kezdetek kezdetén három fő irányelv szerint kezdte meg működését. Mára nagyjából 600 gyermek pattogtatja a labdát az egyesület színeiben.

– Számunka is meglepően gyorsan eltelt ez a tíz csodás év. Az alapításkor három pontban határoztuk meg küldetésünket, egyrészt minőségi sportolási lehetőséget akartunk biztosítani a gyerekeknek, másrészt sportfejlesztési pályázatokon keresztül szerettük volna a sportág, ezáltal a város infrastruktúráját fejleszteni, nem utolsósorban pedig a a szakmai munkát szerettük volna minél magasabb szintre emelni, hogy válogatottakat és élsportolókat neveljünk. Sok szempontból sikerült megvalósítani a célokat, mára tulajdonképpen elértük kapacitásunk határait, hiszen nagyjából 600 gyermek sportol nálunk. A fiúknál U18-as, a lányoknál U16-os korig zajlik nálunk a munka. Kialakult egy hatalmas létszám, egy jó közösség, ahova öröm tartozni – adott rövid összefoglalót Ivkovicné Béres Tímea.

Az akadémia számára a következő időszakban a minőségi képzésen lesz már a fő hangsúly.

– Az infrastruktúra terén megtettük az összes lépést szinte, iskolák, gimnáziumok, tornatermek kerültek felújításra, ezzel gyakorlatilag a lakosság számára is további sportolási lehetőségeket teremtettünk meg. 2017-ben épült meg a régi uszoda helyén az akadémia, mely igazi otthonunk és bázisunk lett, egy kitűnő szakmai műhely. Létrejöttek emellett kültéri sportparkok is. A körülmények tehát adottak a munkához, minőségi képzés zajlik, most már tényleg az a cél, hogy válogatottak és élsportolók szülessenek. Szimbolikusan ketten is aláírták most profi szerződésüket, köszönet ezért a KTE-nek és a KKC-nek, illetve az A-csoportos partnereinknek. Idén összesen 23 válogatott meghívót kaptunk emellett. A minőség a kijelölt útvonal, amihez mindent meg is kell adnunk. Ez elsősorban a megfelelő sportszakembereket jelenti, bekapcsoljuk a sporttudományokat és az innovációs eszközöket is. Az edzők mellett már dietetikus, pszichológus, erőnléti edzők, masszőrök is dolgoznak péládul, tulajdonképpen ma már menedzsernek is kell lenni, hogy ezeket a területeket megfelelően összekapcsolják. Együttműködünk a Testnevelési Egyetemmel, építjük a nemzetközi kapcsolatokat is, hiszen a jobbtól sohasem szégyen tanulni, ezáltal érhetjük a minőségi képzés legmagasabb szintjét, ami Kecskemét jó hírét is viheti. Nagyon jó, hogy van egy A-csoportos férfi, illetve B-csoportos női csapat is városban, ahol megtehetik az első lépéseket a fiatalok. A férfi csapatban most is sokan bontogatják a szárnyaikat, míg a KKC-t kinőve partnereinkhez, például a Sopronhoz kerülhetnek a legtehetségesebb lányok – tette hozzá az akadémia szakmai vezetője.

A Mercedes KA születésnapi rendezvényén Deustch Tamás jelentette be, hogy az akadémiát működtető Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft. 200 millió forintos állami támogatásban részesül, ami a Kecskeméti Sportiskolát is érinti.

– A Kecskeméti Junior Sport Nonprofit Kft.-ben működik a sportiskola is, ami 12 sportágat ölel fel, összesen 1800 sportolóval és 150 szakemberrel. Köszönettel tartozunk a magyar államnak, illetve a Sportegyesületek Országos Szövetségének is, hogy ilyen támogatásban részesülhetnek. Jó helyre kerül ez az összeg, eddig is a kiemelt sportszervezetek közé tartoztunk, ez csak megerősíti ezt, sok fejlesztés valósult már meg a szövetségnek hála eddig is. Ez elismerés, de egyben felelősség is. Kecskeméten adottak a feltételei annak, hogy sportközpontként működik tulajdonképpen az Olimpia utca környéke. Nem mindenkiből lesz élsportoló, de sok mindenre megtanít a sport, illetve segít egy életmód kialakításában is – tette hozzá Ivkovicné Béres Tímea.

Ivkovicné Béres Tímeát az MKOSZ emlékrémével is kitüntették, ami természetesen nagy megtiszteltetés volt számára.

– Meglepetés volt számomra, az én forgatókönyvemben nem szerepelt – mondta viccesen az akadémia vezetője – Megtisztelő a szövetség elismerése. Ez a sportpályafutásomnak és a sportvezetői karrieremnek szól, de nem csak az én személyemnek, hanem az összes kollégámnak is, akik napi szinten foglalkoznak a gyerekekkel. Az idei minőség díjunkat például Lakosa Zsolt kapta, aki alapításunk óta velünk van, az utánpótlás nevelésnek szentelte az életét – zárta gondolatait Ivkovicné Béres Tímea.