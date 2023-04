Két, meglehetősen jó tavaszt produkáló csapat találkozik ma délután, ugyanis a Tiszakécskei LC II. a Bajai LC-t fogadja. Bár a jó tavasz minősítést árnyalja Bagi Gábor, a Tiszakécskei LC II szakvezetője.

– Ha csak a pontszámokat tekintenénk, amit összegyűjtött a tavasz során a csapat, akkor nem lehetünk sem elégedetlenek, sem elégedettek – jelentette ki a mester. – A jó közepes átlagot hoztuk. Viszont olyan történt idén tavasszal, ami eddig még soha. Hazai pályán egyáltalán nem úgy alakultak az eredmények, mint ahogyan azt előzetesen szerettük volna, ugyanakkor idegenben meg életünkben nem gyűjtöttünk ennyi pontot. Amit eltöltöttünk az elmúlt időszakban a megye labdarúgásában, mintha 180 fokot fordult volna. Éppen ezért az egyik szemem sír, a másik meg nevet, mert örülök annak, hogy idegenbe kilépve is tudunk végre remek teljesítményt nyújtani. Mellette meg szeretnénk visszaszerezni a hazai pályának az óriási varázsát, és a magunk javára fordítani azt, hogy hazai közönség előtt játszunk. Szeretnénk tehát visszatérni arra az útra, amit nagyon sokáig megszokhattak tőlünk azok az emberek, akik kilátogatnak a mérkőzéseinkre. Nem tudom, hogy mi az oka ennek a változásnak, mert igazából nem játszunk rosszul.

Talán az lehet ennek az oka, hogy az ellenfeleink nagyobb arányban használták ki a lehetőségeiket, mi pedig talán ebben léptünk vissza, hogy a hazai pályán nem úgy használjuk ki a lehetőségeinket, mint az eddigiek során.

Igaz, hogy eddig sok gólt kaptunk, de az talán annak a következménye, hogy az ellenünk játszó csapatok szinte százszázalékos kihasználással dolgoztak. A Baja elleni találkozó nagyon fontos mérkőzés lesz, mert most van még talán arra lehetőségünk, hogy előrébb végezhessünk. Ehhez az előttünk lévő csapatokat meg kell szorongatnunk, illetve pontokat rabolni tőlük. Van bennem egy kis hiányérzet, mert ősszel, amikor Baján voltunk, akkor nem a legmegfelelőbb összeállításban tudtunk pályára lépni. Nagyon sok sebből véreztünk, és megmondom őszintén, hogy az ősz leggyengébb játékát nyújtottuk. Az szeretném, hogy ha a csapat revansot venne, vagyis kijavítaná az akkori eredményt. Ha sikerülne nyerni, akkor azt gondolom, hogy mindenki elégedett lenne, bár a döntetlen sem lenne rossz eredmény. Azt még nem tudjuk, hogy az NB II.-es csapatból játszik-e vissza valaki. Úgy készülünk, hogy nem. Az viszont biztos, hogy Káli Tibor nem fog pályára lépni, mert begyűjtötte az öt sárga lapot.

– Az ősszel az volt a célkitűzésünk, hogy a középmezőnyhöz próbáljunk csatlakozni – tekintett vissza az eredeti célkitűzésre Koch Tamás, a bajaiak vezetőedzője. – Ez sikerült, hiszen a harmadik helyen fordultunk. Most tavasszal eddig tartjuk ezt az eredményességet, mert most is még a dobogón vagyunk. Eddig tehát mindenképpen a várakozáson felül teljesít a csapat. Azt azért hozzá kell tennem, hogy még ezután jönnek az igazán nehéz mérkőzések, a rangadók. Találkozunk több nehéz ellenféllel a következő fordulókban, így a Tiszakécskével, a Hartával és a Jánoshalmával. Ezek a mérkőzések fogják eldönteni azt, hogy ott tudunk-e maradni a dobogón, vagy nem. Összességében elégedett vagyok mind a csapat hozzáállásával, mind a mutatott játékkal. Most már módosítottuk a célt, hogy ne a középmezőnyben végezzünk, hanem próbáljunk felkerülni a dobogóra. Erre megvan a reális esélyünk, de igazából erről a rangadók fognak dönteni, hogy ott tudunk-e maradni, vagy nem. Azok a játékosok, akik a nyáron visszajöttek Bajára játszani, mindenképpen erősítést jelentenek.

Baladin Dominik óriási nyeresége a csapatnak, fontos gólokat szerez.

Knap Tamás is meghatározó játékos, és a fiatalok is kezdenek beérni a csapatba, rájuk is lehet számítani. Közül Fehér Zalán az, aki egyre érettebb játékot nyújt. Szerdán kupamérkőzést játszottunk a Kalocsa ellen, ott olyanok is lehetőséget kaptak, akik eddig kevesebbet, éltek a lehetőséggel. Tiszakécskéről mindenképpen szeretnénk ponttal távozni, mert ha ez nem történik meg, akkor a Tiszakécske is utolérhet minket. Valószínű, hogy a legerősebb összeállítással tudunk utazni. Szerencsére nincsenek sérültjeink, ami pozitív előjelnek tekinthető. Nem tudom, hogy az NB II.-es csapatból lesznek-e játékosok, úgy tudom, hogy csak két mezőnyjátékos és egy kapus játszhat vissza. Ők egy döntetlen körüli eredményt nagyban tudnak befolyásolni. Bízom benne, hogy ez nem fog megtörténni. Gondolom, hogy aki vasárnap játszik a másodosztályban, azt szombaton nem fogják visszaadni. Ősszel a legjobb mérkőzésünk a Tiszakécske ellen volt, így azért megyünk, hogy győzzünk, de lehet, hogy a döntetlennel is elégedettek leszünk.

Szombat délután szomszédvári derbit vívnak még Kecskeméten, a hol a Lajosmizse lesz a vendég, a Harta pedig a Soltvadkert ellen folytatná a sikersorozatát.

Vasárnap az éllovas Kiskunfélegyháza az előző két fordulóban magára talált Akasztó vendége lesz. Minden bizonnyal javítani akar a kupafiaskó után hazai pályán a Jánoshalma a Kőrös ellen, Kecelen szerepel a dobogóra pályázó Bácsalmás.