Esélyeshez méltón hamar ellépett a Komárom, Mátrai edző 5 perc után időt kért (1-4), ami jó hatással volt a kecskemétiekre; egy gólra felzárkóztak (3-4). Ezután azonban elfogyott a hazaiak lendülete, a Komárom gyors gólokkal növelte a különbséget. Ennek ellenére a félidő derekán csupán három találat volt a két csapat között (7-10). A Komárom időkérése után azonban egyértelművé vált a vendégek előnye, Temes, Bízik és Szabó-Kovacsicz találata után hat gólra nőtt a különbség (7-13). Noha a Kecskemétnek volt sansza a felzárkózásra, a sok hiba megbosszulta magát, a Komáromi VSE hét gólos előny birtokában ment szünetre (12-19). Berkes-Kaiser találatával indult a második játékrész, ám zsinórban hármat hintett a Komárom, és máris 13-22 állt az eredményjelzőn. Egy újabb hazai találatra ismét háromszor válaszolt a vendég gárda, Mátrai edző 14-25-nél kért időt. Negyedórával a találkozó vége előtt a lényegi kérdések eldőltek (20-34), d Berkes-Kaiser teljesítménye ezúttal is kiemelkedő volt, 13-szor talált be az ellenfél kapujába (30-44).

– Gratulálok a Komáromnak és gratulálok az én csapatomnak is, egy egykori élvonalbeli, sőt válogatott játékosokat a soraiban tudó gárda ellen 30 gólt lőni szép teljesítmény. Ugyanakkor túl sok gólt kaptunk, amit sajnálok, mert volt esélyünk a szorosabb mérkőzésre. Voltak szép megoldásaink védekezésben és támadásban is, de az első félidőben sok ziccert hibáztunk, és védekezésben is akadtak gondjaink. Két felnőtt játékossal és ifistákkal a keretben ez az eredmény elfogadható – értékelt Mátrai Péter, a KNKSE edzője.

Kecskeméti NKSE – Komáromi VSE 30–44 (12–19)

Kecskemét, Vezette: Gál, Ludvig

A Kecskeméti NKSE góllövői: Kollár 1, Berkes-Kaiser 13, Szabó J. 2, Zsemberi 7, Palotás 2, Moharos 4, Pécsi L. 1.

Kiállítások: 4 perc ill. 4 perc

Hétméteresek: 0/0 ill 1/0