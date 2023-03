–A nyár végén, tehát a 2022/23-as bajnokság rajtja előtt aláírta volna, hogy tizennyolc forduló után ott állnak a dobogón, ahol most, szinte holtversenyben a Solttal, és jelentős előnnyel a harmadikhoz képest?

–A realitások talaján maradva, szerintem a nagy többség már előzetesen is ide várta a két csapatot. Három éve találkoztunk először újra a másodosztályban a Solttal, azóta mindkét fél a tabella élmezőnyéhez tartozik. Azóta mindig izgalmas mérkőzéseket játszunk velük, illetve a bajnokságok végénközel azonos helyezéseket értünk el, így azt mondhatom, hogy a két csapat ugyanazt az utat járta be a közelmúltban. Két ambíciózus csapatról van szó, amelyekben van potenciál, az én véleményem az, hogy mind a két gárda megérdemelten jár több ponttal a mezőny előtt, de jelen állás szerint nem szeretném aláírni a második helyet sem most, sem a szezon végén.

–A télen voltak-e változások az SC Hírös-Ép keretében?

–Ahogy az egy futball klub életében természetes, nálunk is mindig szükség van vérfrissítésre, mindig van feljebb, a célunk minden edzésen és meccsen az, hogy fejlődjünk. A csapategység ugyanakkor az idei évben nagyon jó, így nem volt indokolt a nagy játékos mozgás. Aki itt van azért van itt, mert megbecsüli ezt a klubot, aki pedig el szeretne igazolni nem gördítünk elé akadályt.

–Remekül sikerült az ősz, és egyelőre remekül halad a tavasz. Miben látja a saját kerete erényeit?

–Az egységesség és az alázat. A jó játékos ismérve az egyéniség, és az edző feladata egyben tartani a csapatot. Ezáltal motivált lesz a csapat is és élvezi a játékot. Ez nálunk jelenleg fennáll.

–Leírnád néhány mondatban az ellenfelet?

–A Solt egy nagyon agresszív és célfocit játszó csapat. Élvezzük a velük történő rivalizálást, mert ez erősíti a bajnokságot és ezáltal bennünket is. Kölcsönös a tisztelet egyébként, hiszen minden mérkőzés után oda-vissza meghívtuk egymást egy-egy vacsorára. Érdekfeszítve várjuk az összecsapást, amelyen mindenki a legjobb tudása szerint tud teljesíteni.

–Mi az óhajtott cél, illetve mi a reális cél a hétvégi mérkőzésen?

–Természetesen a győzelem az elsődleges cél, azonban azzal is tisztában kell lennie mindkét csapatnak, hogy még nagyon hosszú a bajnokság. A pontok után a legtöbb győzelem, majd gólarány számít, és csak utána az egymás elleni eredmény, így a kiegyenlített teljesítményt preferálja jobban a versenykiírás. Egyszer már sikerült nyernünk Solton 3–0-ra, szeretnénk ezt újra megpróbálni.