Gól nélküli első félidő után biztosan nyerte a Kiskunhalas elleni meccsét hazai pályán a Nemesnádudvar, a hazaiak részérél Aladics Dániel kétszer is betalált. Bedarálta a listavezető Borota a Sükösdöt, ezen a mérkőzésen is akadt duplázó, Kopunovic Mladen a 3. és a 70. percben is betalált. Az Érsekcsanád kétszer is vezetni tudott a a papíron esélyesebb Dusnok vendéglátójaként, ám a Dusnok még az első félidő hajrájában megfordította az állást. A 4–2-es végeredményt Bolvári Zoltán alakította ki, akinek ezen a találkozón ez már a harmadik, gólja volt, tehát mesterhármast szerzett.

A Borota nyolc pontra növelte a tabella élén az előnyét a második helyen álló Foktőhöz képest, a harmadik helyen a Dusnok áll.

Nemesnádudvari KSE–Kiskunhalasi FC 3–0 (0–0)

Nemesnádudvar, vezette: Tóth Róbert (Apró Ferenc, Csúzi Előd)

Nemesnádudvar: Tóth V. – Varga E., Magyari, Aladics, Schindler, Vinter B., Berger (Schaffer 56.), Klein (Simon 88.), Huber (Jaksütz 56.), Keresturi Timót (Keresutir Tamás 71.), Schmidt (Bicok 76.). Vezetőedző: Nasz Balázs.

Kiskunhalas: Csanádi – Ikotic, Tóth L., Vuckovic (Sárközi 85.), Miletic, Oláh (Miklai 80.), Dordevic, Csehák, Csillag, Peic, Csorba. Technikai vezető: Kuhn Róbert.

Gól: Vinter B. a 73., Aladics a 79., 89. percben.

Sárga lap: Miletic 19. perc.

Borotai SE–Sükösd SC 3–0 (1–0)

Borota, vezette: Csire Róbert (Hagymási Attila, Korsós Péter)

Borota: Horvát – Mijatovic, Usumovic (Horváth K. 82.), Szabó A., Vujkovic (Piriczki 82.), Nikutovic, Lukac, Kopunovic, Körmöczi (Rátkai 28.), Szakál, Ciric. Technikai vezető: Dulics Joszip.

Sükösd: Gajári – Horváth Bodó, Petrás, Zsikó, Balázs M., Tamás, Ruff L., Rácz, Ruff M. (Balázs R. 13.), Rozsi, Zsók.

Gól: Kopunovic a 3., 70., Usumovic a 63. percben.

Sárga lap: Szabó A. 35., Kopunovic 67., Lukac 72., Szakál 81., illetve Rozsi 6., Zsók 72., Ruff L. 81.

Érsekcsanádi KSKE–Dusnok KSE 2–4 (2–3)

Érsekcsanád, vezette: Allaga Iván (Rácz Béla, Döbröntey Gábor)

Érsekcsanád: Hahn – Jánosi (Töttös B. 71.), Kosztolányi, Balogh (Taba 76.), Töttös D., Tóth P., Szarka, Szöllő (Martalics 59.), Malatin, Novotnik G. (Szabados 55.), Novotnik F. (Szabó D. 46.) Vezetőedző: Vadászlaki Zsolt.

Dusnok: Bakula – Jagicza (Eleki 79.), Hodován (Sánta 22.), Báló, Pozsonyi, Szász, Bolvári Z. (Lakatos 93.), Rogács, Varga I. (Bolvári P. 67.), Rónai, Bárdos (Pécsi 46.).

Gól: Novotnik G. a 7., Novotnik F. a 36., illetve Bolvári Z. a 14., 40., 79., Pozsonyi a 38. percben.