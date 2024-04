Raktári adminisztrátor

A hatékony és átlátható raktározási folyamatok egyik elengedhetetlen kelléke a jól működő adminisztráció. Ennek megvalósításáért a raktári adminisztrátorok felelnek. Ők azok, akik figyelemmel kísérik az áruátvételt és az árukiadást, valamint elvégzik az ezzel kapcsolatos papírmunkát és az anyagmozgások raktári rendszerekben történő rögzítését.

A készleteket, illetve a készletszinteket rendszeresen ellenőrzik, valamint tevékeny szerepet vállalnak a meghatározott időközönként esedékes leltározásokban. Ügyelnek arra, hogy az árumozgások jól lekövethetőek legyenek, illetve az adott termékek és azok raktári elérhetőségük naprakész legyen.

Olykor pedig a munkájuk nem csak adminisztratív feladatokat foglal magában, hanem raktárosi teendőket is. Ez akár az anyagmozgatás is lehet, vagyis a számítógépes ismeretek mellett akár a targoncás jogosítványra vonatkozó követelmény is megjelenhet az elvárások listájában. Egyébként pedig egy igencsak gyakran felbukkanó álláslehetőségről beszélünk a raktári adminisztrátori munkák esetében, amelynek megjelenésére többek között a LajosmizseAllas.hu kínálatában is volt már példa: A lajosmizsei Agrostar Vegetables Kft.-nél raktári adminisztrátor állás.

Irodai asszisztens/ügyintéző

Az adminisztrációs álláskategóriában talán a leggyakrabban felbukkanó álláslehetőségnek az irodai asszisztens vagy ügyintézői pozíciók számítanak. Ezen munkák kapcsán a konkrét feladatokat több tényező is befolyásolja, beleértve az iparágat, illetve azt, hogy az adott cégnél milyen szintű felelőségekkel bízzák meg a munkakör betöltőjét.

Egyes helyeken például az asszisztensek különböző szakmai, például pénzügyi vagy kereskedelmi jellegű tevékenységeket is ellátnak, míg máshol kizárólag az adminisztrációért felelnek. Akárhogy is legyen, utóbbi, vagyis az adminisztráció mindig is kiemelt része az ilyen jellegű állásoknak.

Ebbe beleértendőek az egyszerűbb adatbeviteli feladatok, a dokumentumszerkesztési teendők, valamint az archiválással, a céges papírok lefűzésével és rendezésével kapcsolatos felelősségek is. Nem lehet szó nélkül elmenni a kapcsolattartói feladatok mellett sem, amelyek ugyancsak elemi részei a munkakörnek. Az asszisztensek és ügyintézők általában közvetlen kapcsolatban állnak az ügyfelekkel, partnerekkel és egyéb érdeklődőkkel, akiknek megkereséseit sok esetben továbbítaniuk kell a megfelelő személyek részére.

Mindezek mellett pedig rengeteg ad-hoc jellegű teendővel is számolni kell az ilyen típusú állások esetében, legyen szó postai ügyintézésről, találkozók és tárgyalások megszervezéséről, vagy akár adatgyűjtésről, a projektek támogatásáról. Összességében tehát egy gyakran színes és sokrétű munkakörről van szó, ami cégenként számos különbözőséget mutathat.