A Röpke nagyon szoros találkozót vívott az előző fordulóban Debrecenben, ahol több mint két órát követően végül a DEAC bizonyult jobbnak öt szettben 3–2-re. Erki Milán együttese is egy-egy győzelmet és vereséget számol így eddig az alsóházban, így a hibátlan EVSI mögött egyelőre a második helyen tanyáznak.

A Salgótarján éppen az éllovastól szenvedett el eddig egy vereséget, de a nógrádiak ehhez kis túlzással már hozzászoktak, az alapszakaszban egyetlen találkozót sem tudtak megnyerni, így nem ők számítanak most sem a mérkőzés favoritjának Az alapszakaszban a Röpke oda-vissza 3–0-ra nyert, ennek megfelelően hazai győzelem várható most is. A HÉP-Röpke SE–Salgótarjáni BTC bajnoki mérkőzést szombaton 11 órakor rendezik a kecskeméti Kocsis Pál Szakközépiskola tornacsarnokában.