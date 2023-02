Abban a tudatban fogadta az NNC Frogs Lajosmizsei FC a harmadosztályú futsal bajnokság 17. fordulójában a második helyen álló St. Mihály FC csapatát, hogy ha sikerül megnyernie a hazai mérkőzését, akkor már két fordulóval a zárás előtt megszerzik az aranyérmet. A lajosmizseiek a forduló előtt 31 ponttal vezették a tabellát, mögöttük a St. Mihály volt a második, 25 egységgel.

Nem volt tehát kicsi a tét a mérkőzésen, persze nem csak a hazaiak, hanem a vendégek számára sem, bár a szegedieknek akkor sem lett volna a saját kezükben a sorsuk ha hétfő este sikerült volna Lajosmizsén diadalmaskodniuk. De ez az este nem a szegediekről szólt. Már az első félidőben is nagy erőkkel rohamozott a hazai gárda, rengeteg helyzetet kidolgoztak, de vagy a vendégek kapusa, vagy pedig a kapufa hárított. A vendégek egy alkalommal vezettek egy veszélyes kontrát, de ők is kapufával fejezték be az akciót.

Mindkét fél hatalmas koncentrációval küzdött az első játékrészben, ennek megfelelően végül nem is rezdült meg sem Peltzer Márk, a hazai portás, sem pedig Garamvölgyi, a Tisza-parti kapus mögött a háló.

Az ugyanakkor egy percre sem fordult meg a hazaiak fejében, hogy netán potyára hűtötték volna be a pezsgőket, amikor pedig a hazaiak Dobosinak egy védőn megpattanó lövésével a 27. percben megtörték a jeget, már érezhető volt, hogy ennek az estének nem lehet más kimenetele, mint a hazai győzelem. A hajrában aztán kettőre nőtt a hazai előny.Kovács József keresztpasszából Treiber helyezett ballal, higgadtan a hosszú sarokba. Az utolsó két percre a vendégek mindent egy lapra föltéve felvállalták az öt a négy elleni játékot, erre azonban hamar ráfizettek, Kovács József ugyanis elcsípett egy labdát, és a félpályáról a kapuba helyezett. Így ez az ünnepinek szánt alkalom valóban ünnepbe torkollt, hiszen a lajosmizsei békák 3–0-ás győzelemmel otthon tartották a pontokat, és ami még fontosabb: megszerezték a bajnoki címet.

NNC Frogs Lajosmizsei FC–St. Mihály FC 3–0 (0–0)

Lajosmizse, vezette: Szöllősi Ferenc, Csöngető Endre.

NNC Frogs: Peltzer – Treiber, Kovács J., Márki, Dobosi. Csere: Barna – Somogyi, Szarka, Fekete, Surányi, Faragó, Sajó, Kis D.

St. Mihály: Garamvölgyi – Csobán, Kopasz, Antal, Klippel. Csere: csobán – kovács B., Olajos, Elek, Vér.

Gól: Dobosi a 27., Treiber a 38., Kovács J. a 39. percben.