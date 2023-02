Az Ágasegyháza-Kerekegyháza mérkőzés eredetileg a 8. fordulóban vívták volna meg, illetve pontosabban meg is vívták, 2–0-ás félidei vezetése után 5–2 arányban győzött a Kerekegyháza. Csakhogy később a Magyar Labdarúgó Szövetség Bács-Kiskun Megyei Igazgatóságának a versenybizottsága törölte a mérkőzés eredményét, és újrajátszást rendelte el, játékvezetői műhiba miatt.

Kereki szemmel nézve bizonyára bosszantó dolog újrajátszani egy olyan mérkőzést, amit annak idején biztosan megnyertek. A kerekegyházi klub azonban – alighanem a pohár nem félig üres, hanem félig teli van alapon – most már a dolog jó oldalát nézi, vagyis azt, hogy a játékra kiéhezett csapatnak nem kell még egy hetet várnia a bemutatkozásra, még egy előkészületi mérkőzést beiktatnia, hanem mindjárt egy hivatalos mérkőzéssel melegíthet a hivatalos rajta, és a szurkolóik is tétmeccsel hangolódhatnak rá a bajnoki küzdelmekre. Reményeik szerint győzelemmel. Annál is inkább, mert ha a kerekiek megszerzik a három pontot, akkor nem a 4., hanem a 3. helyről vághatnak neki a tavasznak.

Papp Zoltán, a vármegye kettőben újonc ágasiak vezetőedzője kérdésünkre elmondta, hogy nekik ezen a mérkőzésen veszítenivalójuk nincsen.

– Számunkra ez az egész év, és így aztán ez a mérkőzés is a tanulásról szól, ha közben akadnak sikerélmények, annak csak örülünk, hiszen annál jobban összekovácsolódik a csapat, a közösség.

Azzal természetesen tisztában vagyunk, hogy hazai győzelem esetén egy hellyel előbbre léphetnénk, és a 6. helyről vágnánk neki a tavaszi idénynek.

Az ágasi csapat

Fotós: Gulyás Sándor / archív-felvétel

Az ágasiak a télen erősítettek is. Adódik a kérdés, hogy egy őszről tavaszra halasztott mérkőzésen vajon szerepelhetnek-e a klubhoz azóta érkezett igazolások, vagy csak az a keret juthat szóhoz, aki az eredetileg kiírt időpontban is a trénerek rendelkezésére állt. A válasz az, hogy szerepelhetnek, a két félnek csak arra kell figyelnie, hogy azokat ne szerepeltessék, akik a mérkőzés eredetileg kiírt időpontjában sem léphettek volna – sárga vagy piros lapos eltiltás miatt- pályára.

Minden bizonnyal oda is figyel ezekre a részletkérdésekre mind a két klub, nehogy óvásra adjon alapot a másik félnek. Nehéz lenne a versenynaptárban egy újabb időpontot találni egy újabb Ágasegyháza-Kerekegyháza derbinek.

A mérkőzés szombaton délután 14 órakor kezdődik, Ágasegyházán.