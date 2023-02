A Mizse KC férfi csapata az NB II. déli csoportjában a Dunaharaszti ellen is esélyesnek számított, de a vendégek ezúttal meg tudnák lepni az éllovast. A csapatok gyakorlatilag végig fej fej mellet haladtak, két-három gólos különbség volt a legnagyobb, amit az egyik fél ki tudott harcolni a találkozó során, de a szünetben is 17–17 volt az állás. Az utolsó három percbe érve úgy tűnt, hogy a kilenc gólig jutó Benke Viktor a Mizse KC felé billenti a mérleg nyelvét, de hiába juttatta kettő gólos előnyhöz csapatát, végül be kellett érnie a hazaiaknak a döntetlennel (32–32). A Lajosmizse először vesztett pontot az idei szezonban, de még így is három egységgel vezet a második Csepel előtt a tavalyi kiírás győztese.

A déli csoportban vármegyei rangadót is rendeztek, a Kiskunmajsai KC a KTE U23-as csapatát fogadta. Az első félidőben jól állták a sarat a kecskeméti fiatalok, sőt, 17–18-ra vezettek is a mindig kellemetlen majsai katlanban. A második félidőt rögtön egy 5–0-os rohammal kezdte a KKC, s innentől kezdve már nem is engedte ki a találkozót, végül 36–27-re nyert Kun Tamás együttese. A Kiskunmajsa ezzel fellépett a dobogó harmadik fokára, míg a KTE a 10. a tabellán.

A dél-nyugati csoportban ezúttal nem jutott sikerélmény a Bács-Kiskun vármegyei csapatoknak. Az utolsó előtt Kiskőrös a Nagyatád otthonába látogatott, és bár nem kezdte rosszul a találkozót, már a félidőben magabiztosan vezetett a Rinyamenti KC. A második félidőben már nem történt fordulat, a hazaiak 35–25-re nyertek. A Kalocsa a NEKA U23 vendége volt, és főleg az első félidő gyengébb játékának köszönhetően maradt alul. A NEKA fiataljai a szünetben már hét gólos előnyben voltak, így hiába hajrázott becsülettel a Kalocsa, 31–28-ra alulmaradt. A Kiskőrös maradt a 11. a tabellán, míg a Kalocsa a 7. helyen áll.

A nőknél a Bácsalmás a vártnál kicsit nehezebben indult be a tabella alsó felében tanyáző Mezőtúr otthonában. Dankó Ervin csapata a szünetben 15–13-ra vezetett „csak”, de fordulás után sikerült növelni az előnyt, és a nyolc gólig jutó Gabnai Alexandra vezetésével végül 31–25-re nyert idegenben. A PVSE ezzel megerősítette a helyét a 3. helyen. Ez köszönhető annak is, hogy a Mizse KC nem várt különbségű pofonba szaladt bele a második ENUSE otthonában. Hollós Máté együttese ennél egészen biztosan csak jobb meccseket fog játszani a tavaszi szezonban, ezúttal azonban semmi sem jött össze nekik, az ENUSE 40–19-re hengerelt. A Lajosmizse még így is az ötödik a tabellán.

A vármegyei I. osztályú bajnokságokban csak egy meccset rendeztek meg. A nőknél a Tisza Volán 35–25-re győzte le a Soltvadkerti TE-t.

A következő forduló programja:

Férfi NB II. déli csoport:

Február 25. (szombat): VSK Tököl–Mizse KC 18 óra.

Február 26. (vasárnap): TFSE–Kiskunmajsai KC 18 óra, KTE U23–Szigetszentmiklósi KSK U23 16 óra.

Férfi NB II. dél-nyugati csoport:

Február 25. (szombat): Kalocsai KC–Rinyamenti KC SE Nagyatád 18 óra, Kiskőrösi KSK–MK Pelikán Siklós SC 18 óra.

Női NB II. dél-keleti csoport:

Február 25. (szombat): Bácsalmási PVSE–Szarvasi NKK 16 óra

Február 26. (vasárnap): Mizse KC–K. Szeged SE 18 óra.

Bács-Kiskun vármegyei férfi I. osztály:

Február 25. (szombat): Bácsalmási PVSE–Soltvadkerti KUSE 13 óra 30 perc, Kiskunhalasi UKSC–Euroscale Kecskemét 19 óra.

Február 26. (vasárnap): STE-BS Plastic–Kecskeméti Kézilabda Sport 17 óra.

Bács-Kiskun vármegyei női I. osztály:

Február 25. (szombat): Kiskunhalasi UKSC–Tisza Volán SC 17 óra, Nemesnádudvari NKSZE–Kalocsai KC 18 óra.