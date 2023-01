A Siland kifejezetten jól szerepelt eddig a bajnokságban, hiszen hét mérkőzéséből négyet megnyert, emellett két döntetlen mellett csak egyszer kapott ki, ennek köszönhetően négy pontos lemaradással a második helyen áll az éllovas Szeged mögött, mely egy mérkőzéssel többet játszott. Az Apátfalva eddig nem remekelt, mind a hét fellépésén pont nélkül maradt, de a két együttes legutóbbi összecsapása intő jel kell legyen a kecskemétieknek. Akkor 4–1-re is vezetett riválisuk, de végül 9–6-re nyerni tudtak Halasi Károlyék idegenben is. A Siland támadója bízik benne, hogy most is jó eredményt tudnak elérni.

– Az elmúlt évekhez képest egy még inkább megerősödő kerettel vágtunk neki a bajnokságnak, ami nem csak az új igazolásoknak köszönhetően, hanem a ,,régiek” megfelelő hozzáállása miatt alakult eddig ilyen jól. Éreztük már az elmúlt években is, hogy az eddigi eredményekhez képest több van a csapatban. Igen alacsony létszámmal indult el végül ez a bajnokság, emiatt a laikusok talán komolytalannak is bélyegeznék a lebonyolítást, de az eddigi tapasztalatok alapján egyáltalán nem az. Kiegyenlített erők küzdelme folyt eddig a pályán, és ezt is várjuk a folytatásban is.

Edzeni termek hiányában nem tudunk sajnos, így maradtak a téli teremfocik, de mindenki igyekszik a lehetőségeihez mérten beletenni a munkát a közösbe, hogy ugyanott folytassuk, ahol abbahagytuk.

A tabella jelen állása nem feltétlenül azt tükrözi, de úgy gondolom, hogy a végső győzelemre a lajosmizsei Frogs és mi lehetünk a legnagyobb esélyesek. Senki sem bízhatja ugyanakkor el magát, hiszen ebben a ligában, amatőr csapatokról lévén szó, mindenkinek nehézséget okoznak az idegenbeli mérkőzések – mondta Halasi Károly, a Dirner-Siland FC támadója.

A mérkőzés hétfő este 20 órakor kezdődik.