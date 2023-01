Amerikai pontokkal kezdődött az összecsapás: Washington és Roberson ketteseire Townes válaszolt, majd Karahodzsics egalizált, 4–4. Polányi trojkával a Szeged került előnybe, majd Roberson villant kétszer is, 4–11. Nem találta a ritmust támadásban a Kecskemét, míg a túloldalon Person hintett be egy trojkát, így 4–14-nél időt kellett kérnie Forray Gábornak. Eladott labdából Washington növelte a differenciát, de Townes trojkájával bejött tíz alá a KTE, 7–16. Támadásban már pontosabban kosárlabdázott a hírös városi alakulat, viszont a védekezés nem volt elég kemény, így nem sikerült faragni a hátrányból a következő percekben, 15–24. Az etap utolsó pontjai Baloghoz fűződtek, így 19–30-cal ért véget az első tíz perc.

Karahodzsics szedett vissza lepattanót, majd tette fel higgadtan, viszont a másik oldalon Roberson kétszer is tempóból volt eredményes, 21–34.

Kerpel-Fronius vétette észre magát, 21–36-nál hazai időkérés következett. Klobucar szedte össze a játékszert, majd nyargalt végig, ám ez sajnos csak szépségtapasznak volt elég, mert a másik oldalon Person három plusz egyes akciót jegyezhetett, 23–40. Dramicanin triplája a legjobbkor jött, 26–40. Roberson volt erőszakos, és még oda is ütöttek neki, 26–43. A KTE rutinos szerb spílere, Dramicanin üresen dobhatott, nem is hibázott, 29–43. A Tisza-partiak stábja ezután taktikai értekezletet tartott. Sok pontatlanság jellemezte a következő percekben a játékot mindkét oldalon, és a Szedeák ebből is jobban tudott kijönni, 33–50. A félidőhöz közeledve extra megmozdulásoknak tapsolhatott a publikum. Klobucar lejövő büntetőjét Borisov termelte be, 41–56-tal vonulhattak félidőre a felek.

Dramicanin pengés megoldására Person hármassal válaszolt, 43–59. Ami az egyik paláknál lejött, az a másiknál bement, 43–62. Karahodzsics harcolt nagyot a gyűrű árnyékában, őt pedig Klobucar követte, 47–62. Vendég támadóhiba után Dramicanin kiváló ütemben állt be a távoliba, 50–62. Nagy energiákat mozgósított a Kecskemét, ám mindig volt válasz a túloldalon, így a negyed derekán továbbra is tíz egység fölött volt a differencia, 53–67. Karahodzsics zsákolása, majd Borisov pontjai újabb lendületet adtak a hazaiaknak, 57–69-nél időt kért a Szedeák. Kucsera volt résen, majd zsákolt, 59–69, jó védekezés után pedig Wittmann hintette be a trojkát, 62-69. Két szegedi kettes jött gyorsan egymást követően, 62–73-mal zárult a harmadik etap.

Nem született kosár a záró felvonás első két percében, végül Klobucar bátor betörése törte meg a csendet, 64–73. Lépéshibát vétettek a Tisza-partiak, Dramicanin pedig a következő támadásból lélektanilag rendkívül fontos hármast süllyesztett el, 67–73.

Simándi Áprád, a vendégek mestere azonnal magához rendelte tanítványait, érezte ő is, hogy fordulópontjához érkezett a találkozó. Lepattanót szerzett a Kecskemét, Dramicanin pedig elképesztő formában volt, újabb trojkát dobott, 70–73. Wittmann sem akart lemaradni, pontjaival egalizált a házigazda, 73–73. A Szeged szétesett fejben teljesen, míg Dramicanin képtelen volt hibázni, 75–73-nál már a hazaiaknál volt a vezetős. Roberson egyenlített, majd Bognár hármasa faulttal együtt esett be, a plusz egyes is bement neki, 75–79. Wittmann estében tudott két egységet a neve mellé tenni, 77–79. Labdaszerzés után Klobucar csak egy büntetőt értékesített, 78–79. Washington trojkája csont nélkül ment be, Forray Gábor pedig időkéréssel reagált 3 perc 14 másodperccel a vége előtt erre, 78–82. Dramicanin tette vissza a lepattanót, míg Person tempóból volt eredményes, 80–84. Nagy játék után Karahodzsics könnyedén szerzett ziccert, de Person ismét reagált, 82–86. Karahodzsics kapta ismét a lágyan ívelt lasztit, aztán megoldotta a feladatot, 84–86. Person vette vállára csapatát, 84–88. Időt kért Forray Gábor, 44 másodperc volt még ekkor hátra a mérkőzésből. Klobucar ziccere jó volt, és még büntető is járt egy faultért, a lepattanót ő maga szedte vissza, de egyenlíteni nem tudott a hazai gárda, 86–88. Simándi Árpád újra élt a játékmegszakítás lehetőségével. Roberson mindkét büntetőjét kihagyta, Townes tört gyűrűre, de kihagyta a ziccert. Washingtonnak ütöttek oda, ám ő már higgadt volt, 86090.

Kilenc szekundum volt még, időkérés után a KTE támadhatott, a hármas nem volt pontos, majd Bognár büntetőzhetett, bevarrta az egyeseket, kialakítva a 86–92-es végeredményt.

– Gratulálok a Szegednek – értékelt Forray Gábor, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az első félidőben nem azon a hőfokon játszottunk, ahogy az elvárható lett volna. Bosszús vagyok, mert mikor viszont jól koncentráltunk, akkor azt a húsz pont különbséget is el tudtuk tüntetni. A végjátékban most mi húztuk a rövidebbet, többször hibáztunk. Az a tanulság, hogy nem szabad így elkezdeni egy mérkőzést sem. Ma nem voltunk méltók arra, hogy nyerjünk. Ez nem von le persze semmit a csapat eddigi érdemeiből. Ez most keserű pirula, sosem jó hazai pályán veszíteni. Köszönöm a szurkolóknak a támogatást. Dolgozunk tovább, hogy javítani tudjunk a mérlegünkön.

– Boldog vagyok, hogy sikerült végre nyernünk – mondta Simándi Árpád, a vendégek mestere. – Hosszú negatív szériában voltunk, mint egy falat kenyér, úgy kellett már nekünk ez a győzelem. Az első félidőben tökéletesen játszottunk, majd volt egy hullámvölgyünk, de ez nem fontos, mert a győzelem mindennél többet ér. Boldog vagyok, hogy ennyi szegedi szurkoló eljött a meccsünkre, remélem, ez a győzelem lökést ad a későbbiekben.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Naturtex-SZTE-Szedeák 86–92 (19–30, 22–26, 21–17, 24–19)

Játékvezetők: Kapitány Gellért, Papp Péter, Minár László Balázs

Kecskemét: Townes 6, Ivkovics 2, Klobucar 13, Dramicanin 26/18, Karahodzsics 14.

Csere: Wittmann 12/9, Kucsera 2, Boriszov 11/3, Fazekas. Vezetőedző: Forray Gábor.

Szeged: Washington 14/3, Person 16/9, Polányi 6/6, Bognár 18/9, Roberson 23.

Cserék: Kerpel-Fronius 11/3, Balogh 2, Filipovic 2, Mayer. Vezetőedző: Simándi Árpád.

A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét a következő bajnoki mérkőzését január 14-én, jövő szombaton játssza, akkor Debrecenben javíthatnak a hírös városiak.