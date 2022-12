A cyclo-cross a kerékpárversenyek egyik leglátványosabb versenye, és egyre népszerűbb Magyarországon is. Az ember azt hinné, hogy az Alföldön nem lehet dombos területet találni, ahol egy jó pályát ki lehet alakítani. A szervezők gondoskodtak arról, hogy ne így legyen. A Benkó Zoltán Szabadidőközpont területe tökéletesen alkalmas cyclo-cross versenyre. A versenyzők, akik az ország különböző részéről, többek között Sopronból, Zalaegerszegről, Debrecenből, Budapestről, Nagykanizsáról, Bükkszentkeresztről, Szekszárdról, Pécsről, Békéscsabáról, de még Romániából is érkeztek, megszenvedtek a kijelölt pályán. A két nappal korábban leesett eső egy részét nem itta el a föld, így volt olyan rész, ahol vízben, sárban kellett tekerni.

Persze a különböző akadályok, éles kanyarok és dombok is nehezítették a haladást, éppen ezért izgalmas viadalt láthattak a nézők.

Akadt olyan induló, akinek elszakadt a lánca, szerencsére már az utolsó körben. Nem adta fel, futva, a kerékpárt tolva fejezte be az etapot. Az egyébként nem ritka ebben a sportágban, hogy a versenyzők, a nehezebb részeken leszállnak a kerékpárról és futva próbálják leküzdeni az akadályt. Itt is volt nem egy helyen olyan rész, ahol többen is lepattantak a nyeregből, főleg a meredekebb dombokon, vagy a pályán keresztbe fektetett farönkökön. Sőt, aki megtehette, mert volt két kerékpárja, az cserélhet is verseny közben.