Nem panaszkodhattak azok, akik az év utolsó napját futással akarták eltölteni. A hagyományos kiskunfélegyházi jótékonysági futást tavaszi időben, pluszt tíz fok felett rendezték meg. Talán ennek is köszönhető, hogy rekordszámú nevezés történt. Már az előnevezések alkalmával sejthető volt, hogy nagyon sokan fognak indulni, hiszen négyszázötven főt regisztráltak. Persze lehet, hogy a mottó „Zárjuk együtt az évet egy jó cselekedettel! Támogassuk futva az óvodás gyermekeket!” is segített abban, hogy minél többen legyenek. Az első hatszáz nevező a rajzpályázat nyertesei által készített rajzok egyikével emblémázott pólót vehetett át. Akadt olyan, akinek nem jutott, mert 667-en neveztek.

A rajt előtt Balla László alpolgármester köszöntötte a futókat. Örömét fejezte ki, hogy ez a 31. alkalom, amikor futással búcsúztatják az évet.

– Kiskunfélegyháza a futóversenyek rendezésében, ha készülne egy statisztika, akkor biztos, hogy az élmezőnyben végezne, hanem is az első három helyen – mondta Balla László. – A cél az, hogy minél több versenyt rendezzen a város, és minél jobban szórakozzanak azok, akiknek hobbija, életmódja a futás, és az ezzel együtt járó több dolog, mint például a barátságok, ismeretségek szorosabbra kötése. Az alpolgármester hangsúlyozta, hogy 2023-ban ismét megrendezik a félmaratoni futóversenyt, még jobb körülmények között, még konfortosabb lehetőségekkel. A sok szervezett futással Kiskunfélegyháza felkerült az országos futó térképre, ami nagyon nagy szó. Véleménye szerint a támogatók nagyon sokat segítenek nem csak a futóknak, de a városnak is. A hagyományt szeretnék tovább folytatni, így 2023-ban is megrendezik majd a szilveszteri futást. Nem titkolt szándékuk ugyanis az, hogy egy-egy futás alkalmával mindenki jól érezze magát.

A szervezők természetesen külön távokat határoztak meg a különböző korú indulóknak.

A legkisebbek kétszáz méter futottak, a kicsit nagyobbak négyszázat, a tíz év felettiek pedig ezer métert.

A szilveszteri távot, ami 2200 méter volt, bárki választhatta, de külön értékelték a 14 év alattiakat, és az annál idősebbeket. Természetesen itt indultak a legtöbben, kicsik és nagyok, fiatalok, középkorúak, nyugdíjasok, lányok, fiúk, nők és férfiak, de még mozgásukban korlátozottak is. Akadt olyan, aki babakocsit tolva futott, de olyan is, aki a kutyájával együtt. Az már más kérdés volt, hogy a táv végén a gazdi a karjában tartva a kutyáját futott át a célon. Aztán olyan is volt, aki lekéste a rajtot. Ő nem más volt, mint Nemes Nagy Tibor (róla korábban írtunk, mikor karácsony első napján váltóban lefutották a maratoni távot), aki elmondta, hogy 45 éves futó múltja óta nem fordult elő az vele, hogy ne érjen oda a rajtra. Most jó tíz perccel indult a futók után. Amint azt elmondta, nem bánja, mert egy szellemileg sérült futó társával beszélgetett közben és együtt is érkeztek be