Györfi Pál, az intézmény korábbi igazgatója nagyon sokat tett annak idején azért, hogy a csarnok az intézmény részeként, Kecskemét szívében épüljön meg, s immáron kerek negyven éve szolgálja a város iskolai és felnőtt sportjának életét a diákok mellett. A csarnok alapvetően a kézilabdával, Györfi Pál kedvenc sportágával fonódott össze, mint helyi bázis és központ.

Mostantól már hivatalosan is Györfi Pál Sportcsarnok a létesítmény neve, a névadást a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Köre, a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség, valamint az intézmény nevében Fáriné Boros Erika igazgatónő közösen kezdeményezték, melyre a tankerület is rábólintot.

Györfi Pál lányai meghatódva vették át édesaojuk díszoklevelét

Fotós: Nyitray András

A rendezvényen a korábbi kitűnő tanítványok közül Fazekas Nándor, 237-szeres magyar válogatott kapus, a Rákóczi korábbi diákja is tiszteletét tette. Ott volt a Kecskeméti TE korábbi női bajnokcsapata is, akik egy dallal is megemlékeztek korábbi trénerükről. Györfi Pál sajnos nem tudott részt venni az eseményen egészségügyi okok miatt, így a díszoklevelet lányai vehették át, akik meghatódva mondtak köszönetet.

Járdi Ádám, a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke szerint hatalmas dolog, hogy Kecskeméten a sportáguk ilyen bázisra talált 1982-től, ebben Györfi Pálnak elévülhetetlen érdemei voltak, nem véletlenül kapta meg a szövetség életmű díját is. A korábbi kitűnő pedagógustól és edzőtől a tőle származó idézettel búcsúzott: „Én a kézilabdát soha nem a pénzért csináltam, hanem a gyerekek fejlődéséért.”

Dr. Bodóczky László, a Kecskeméti Olimpiai Barátok Bóbis Gyula Körének elnöke hozzátette, hogy olyan kitűnő sportolók nevelésében is részt vállalt Fazekas Nándor mellett Györfi Pál, mint Korsós Dorina, Kontra Zsolt, vagy éppen Halász Máté, akik többszörös válogatottak, világválogatottak és bajnokok lettek. – Györfi Pál vallotta, hogy a sport nem cél, hanem eszköz nevelésben. Ez az a gondolat irányította tanárként, edzőként és sportvezetőként is – tette hozzá Dr. Bodóczky László.