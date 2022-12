Izsákon kényszerült a Dirner-Siland Futsal megvívni a hétfő esti futsal meccsét, miután a megyeszékhelyen egyre nagyobb luxus a terem, olyan termet pedig nem is tudtak biztosítani a hazaiak, ahol a szurkolók is támogathatják a csapatot. Ezzel együtt a mérkőzés előtt nem volt olyan kecskeméti játékos vagy vezető, akinek megfordult volna a fejében az, hogy esetleg a játék tekintetében gondot okozhat az izsáki kitelepülés. Arról, hogy e tekintetben a mérkőzésen se merüljenek fel kételyek, az első tizenegy perc alatt gondoskodott Kiss László és Lóczi Ferenc, előbbi a 2. és a 11., utóbbi a 8. percben talált be a szegedi portás, Mészáros László kapujába. Vass Zsolt és a érüléséből visszatért Szabó Gábor 5–0-ra növelte a hazai előnyt a 19. percre, a vendégek részéről Szántó Dániel találata bőven belefért, 5–1-gyel fordultak a csapatok.