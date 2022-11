Nagy lendülettel estek egymásnak a csapatok. A 4. percben a hazai Nyerges Gergő tört be a bal oldalon a 16-oson belülre, beadásába az érkező Kocsis Tamás az ötösön éppen csak beleérni tudott, így odalett a ziccer. A 10. percben egy jó vendég összjáték után Dóka Dániel durrantott a 16-os előteréből nem sokkal fölé. Nagy és kiegyenlített küzdelem folyt a pályán a mérkőzés ezen szakaszában. A 25. percben szabadrúgáshoz jutottak a vendégek a félpályánál, a térfél bal oldalán. Koller Dávid ívelte előre a labdát, a 11-es pont tájékán Dóka mintaszerűen robbant be és ugrott fel, és nem kevésbé mintaszerűen fejelt a jobb alsó sarokba, 0–1. Két percre rá Marosvölgyi Attila jó passza találta meg a vendég 16-oson belül Nyergest, ő jobbal a jobb alsó sarokra lőtt, Faragó Ádám szépen védett. A vendégelőny miatt igyekezett magasabb fokozatba kapcsolni a hazai csapat, a vendégek védelmét azonban ritkán sikerült megbontaniuk. A félidő hajrájában aztán újra Koller Dávid ívelhetett előre szabadrúgást, ezúttal a saját térfeléről. A labdának ezúttal is szeme volt, Tóth Zalán rajtolt rá, és egy parádés labdalevétel után – amellyel azonnal helyzetbe hozta magát – balról a hosszú alsó sarokba helyezett, 0–2.

A második játékrész első pillanatától nagy nyomást helyezett a Benére a Katonatelep, nyilvánvaló volt, hogy pontszerzésre csak akkor marad esélyük, ha mielőbb gólt szereznek. Az első ziccert mégis a vendégek alakították ki, az 54. percben Baranyi Ferenc lőtt húsz méterről a jobb alsó sarok mellé, nem is centi-, inkább milliméterekkel. Öt percre rá Homoki-Szabó bedobását követően Balla Krisztián tört be a vendégek 16-osára, éles szögből rászúrt lövését követően azonban Faragó szögletre tudott menteni. Öt percre rá egy megfontolatlan hazai passzt követően Tóth Zalán szerezte meg a labdát, megindul a hazai kapu felé, és húsz méterről, a kilépő kapus mellett a bal alsó sarokba gurított, 0–3. Tovább rohamozott a hazai csapat, de a nagy nyomás igen nagy népsűrűséget is eredményezett a ladánybenei kapu előtt, így egyre nehezebb volt helyzetet kialakítani. Nem véletlen tehát, hogy a 71. újra a vendégek veszélyeztettek, Tóth Zalán lőtt a jobb alsó sarokra – a hazai kapus bravúrral mentett –, egy perc múlva pedig Lantos eresztett meg egy nagy lövést meglehetősen éles szögből. Egy védő bele is ért, így lett a lövésből kapufa. A 79. percben óriási kavarodás alakult ki a vendégek kapuja előtt, egy lövést követően a fél hazai csapat 11-est reklamált, a gárda másik fele pedig tovább lövöldözte a vendég kapura a kipattanókat, az óriási zűrzavarban a legnagyobbat a benei kapus alakította. A 84. percben Péntek József indult meg a bal oldalon, nagy vágta után remekül adott középre, és a jó ütemben érkező Barakkó Miklós a hálóba lőtt, 1–3. Bármily reménytelen volt a helyzet, az utolsó pillanatig küzdött a hazai gárda, a vendégek viszont nagy lelkesedéssel és taktikusan tartották az előnyüket. A 94. percben Homoki-Szabó húzott el a jobb oldalon, adott középre, és az érkező Barakkó fejelt mellé nem sokkal mellé. Gól azonban már nem született, megérdemelten győzött a Ladánybene.

Márton Pál: – A tavalyi bajnok ellen szerettük volna bebizonyítani, hogy a jó őszi teljesítményünk nem volt véletlen. Készültünk a mérkőzésre, ki is találtuk, hogy hogyan lehetne ezt az egységes csapatot megbontani, de az az igazság, hogy a Ladánybene ma nagyon együtt volt. Komoly dicséret illeti őket azért, hogy ezen a szinten ilyen minőségi csapatjátékot voltak képesek nyújtani, ráadásul mi ma nem az igazi tudásunkat adtuk. Nagy energiát fektettünk a mérkőzésbe, nagy lelkesedéssel játszottunk, ugyanakkor hozzá kell tennem azt, hogy nagyon bután is. Gólokat is ajándékoztunk az ellenfélnek, valamit kimaradtak a helyzeteink. De összességében a Ladánybene ma maximálisan megérdemelte a győzelmet, gratulálok nekik.