– A bátyám, Pista tavaly, november 15-én hunyt el. Az az idén keddre az esik, versenyt viszont csak hétvégén lehet rendezni, így a legközelebbi hétvégi napot, november 13-át választottuk – nyilatkozta Konkoli Gyula, aki egyfajta mindenes a Belvárosi Box Klubnál, amelynél Konkoly István az élete utolsó éveiben dolgozott. Elmondta, hogy a szervezés során az egyik cél az volt, hogy kisgyerekeknek biztosítsanak lehetőséget, így az U10, U11, U12 korosztálynak is lesz alkalma megmutatnia magát. De lesznek serdülők, juniorok, ifik és felnőttek is. Ráadásul nem csak a szűkebb régió képviselteti magát, a versenyre bejelentkezett Makó, Szeged, Hódmezővásárhely, Dombóvár, fővárosi klubok érkezésére is számítanak, és a helyi testvérklub, a Kecskeméti SC-KESI is képviselteti magát.

Az előzetes jelentkezések alapján a legkisebbeknél tizenöt pár fog bemutató mérkőzést vívni, a magasabb korosztályokban pedig húsz, huszonöt összecsapásra van kilátás, tehát közel száz versenyző vehet részt ezen a viadalon, amelyet a Szolnoki úton található Star Gym Thai Boxing & Fittness teremben rendeznek. Reggel nyolc és tíz között lesz a mérlegelés és az orvosi vizsgálat, a rendezőség 11 órakor készíti el a párosításokat, 12 óra 30 perckor megemlékeznek Konkoly Istvánról, délután 13 órától pedig már a ringre irányul minden figyelem.