Az első félidőben még inkább a küzdelem dominált a két csapat mérkőzésén, igaz, Gréczi Gábor korai góljával hamar előnybe kerültek a vendégek, amit a szünetig meg is tartottak (0-1). A második félidő elején Bakos Tamás azonnal növelte a különbséget, de örülni ennek nem sokáig tudott a Kecskemét, ugyanis Kovács József egy percen belül kétszer is betalált, így máris 2-2 állt az eredményjelzőn a 24. percben. Négy minutummal később újra beindult a Siland, Halasi vette be a mizsei kaput, majd az utolsó tíz perbe érve Gréczi és Takács háromra növelte a különbséget. A „Békák” nem adták fel, de Kovács hiába jutott mesterhármasig, majd hiába talált be Dobosi is, nem maradt már elég ideje egyenlítenie a hazaiaknak, így 4-5-re a Siland nyerte a szezon első megyei rangadóját idegenben.

NNC Frogs–Dirner Siland Futsal Club 4–5 (0–1)

Lajosmizse. Vezette: Ézsiás (Borbényi, Horváth A.)

Frogs: Peltzer M. – Treiber Sz., Kovács J., Dobosi, Treiber G. Csere: Barna R., Somogyi, Szarka, Surányi, Faragó, Márki, Szabó Sz., Kis, Hegyesi.

Siland: Halmavánszki – Halasi, Szabó G., Gréczi, Bakos. Csere: Nagy Sz., Takács, Böde, Kovács M., Herczeg.

Gólszerzők: Kovács J. (24., 24., 38.), Dobosi (39.) ill. Gréczi (5., 35.), Bakos (23.), Halasi (28.), Takács (38.)