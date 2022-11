A Solt és az SC Hírös-Ép meccse évek óta presztízsmérkőzés, tehát a két csapat tabellától elfoglalt helyezésétől függetlenül rangadó, az idén azonban a táblázaton elfoglalt helyük alapján egyenesen a csoport csúcsrangadója lett ez a találkozó. A két gárda az első tizenegy forduló során ugyanannyi pontot szerzett pontot szerzett, a Solt gólkülönbsége eggyel jobb volt, azért ők álltak a tabella élén.

A mérkőzés némi késéssel indult, javítani kellett ugyanis a solti sporttelep Dunaföldvár irányába eső kapuján a hálót. Ez volt a kisebbik gond, mert ezt a hiányt percek alatt pótolni tudták, amiatt sokkal inkább főhetett a hazaiak feje, hogy a nagy mérkőzésre az alapemberek közül négyen is – szinte az utolsó pillanatban – kiestek.

Az első perctől nagy intenzitással estek egymásnak a felek, ennek következtében nem csak helyzet, hanem jó ideig folyamatos játék sem igen alakult ki. A 15. percben aztán egy könnyelmű hazai passzot Török remek érzékkel olvasott, megszerezte a labdát, indította a jobb oldalon Gréczit, aki a solti védelem teljes baloldalát megkerülte egy bonyolult cselsorozattal, amit érdemes volt bevetni, hiszen így kevesebb maradt bent az ember. Gréczi bepassza így üresen találta a 16-os előterében érkező Parázst, aki ballal a bal felső sarokba lőtt, 0–1. Három perc múlva Mazán szögletét követően tekeredett a labda a hosszú fölső sarok irányába, Farkas magabiztosan öklözött. A 23. percben Nitsch-et faultolta le egy vendégjátékos, és a feszültséget jól jellemezte, hogy egyetlen pillanat alatt ott termett mind a huszonkét játékos, egy gyors érdekvédelmi dulakodás céljából, sőt még többen is lettek volna, ha a rendezők és az asszisztens nem fékezi meg a kispadokról beszállni kívánókat.

A 29. percben Puskás passzolt a saját 16-osa előtt Pribéknek, ő vissza akart adni a labdát, csakhogy túl röviden, így ajándéklabda lett ebből, Dani lecsapott rá és a kilépő, tehetetlen Borbély alatt a kapuba gurított, 0–2.

Remek helyzetfelismerés és kitűnő megoldás követett tehát szarvashibát. A hazai csapat nem nagyon találta a ritmust. 40. percben Gréczi végezhetett el szabadrúgást jobbról, a kaputól jó harminc méterre, jobb belsővel leadott lövése nyomán a felső léc tetejére tekeredett a labda.

Nagy elánnal jött ki a hazai gárda a második játékrészre. Érdekes volt a mérkőzés ezen szakasza, mert érezhető volt, hogy ma nem igazán megy a hazai gárdának, hiszen helyzetet alig sikerült kialakítaniuk, mégis igyekeztek minél nagyobb nyomást gyakorolni a vendég kapura, a kis gól is gól jeligével lövöldözték, tekergették a vendégek 16-osára a labdát. A 67. percben aztán eldőlt a mérkőzés. Akkor Szász előzött meg egy hazai támadót, az oldalvonal mellől hatalmas rúgással tüntette el a labdát a térfélről. Háry megindult érte, be is érte, jobbról betört, majd középre passzolt, Gréczinek már csak a kapuba kellett helyeznie öt méterről, ezt meg is tette, 0–3. Ezt követően is iparkodott a hazai csapat, de ma semmi nem jött össze nekik. A 77. percben Gréczi törhetett kapura a bal oldalról, de tizenkét méterről a hosszú sarok mell emelt. Érdekesség, hogy ezt a helyzetet is egy vendégjátékos, Mécs remek megelőző szerelése és indítása előzte meg. A 90. percben ismét Gréczi került helyzetbe, gurítását Borbény bravúrral mentette. Megérdemelten győzött az SC Hírös-Ép a nagy erőket megmozgató, a vendégcsapatot igazán megbontani ezen a délután ritkán képes Solt vendégeként.

Vaskó József: – Gratulálok a kecskemétieknek a győzelemhez. Ha teljes létszámmal tudtunk volna kiállni, akkor egészen más lett volna a meccs képe, illetve akkor is, ha 0–0-ás állásnál egy kétes szituációban 11-est ítélt volna a javunkra a játékvezető. A második félidőt végig uraltuk, akkor is kaptunk egy szerencsétlen gólt. A csapatom akarásával nem volt probléma. Megyünk tovább, nem emésztjük magunkat sokáig emiatt a kudarc miatt. bízom a csapatomban, tudom, hogy képes lesz a bajnokságban még meglepetést okozni.

Kitl Zoltán, az SC Hírös-Ép játékosa: – Szerintem a srácok az idény legjobb teljesítményét nyújtották ezen a délutánon. Senkire nem lehet kifogás, panasz, mindenki tette a dolgát, végre egységesek voltunk a pályán kívül, a pályán belül. A mintaszerűen szervezett játékunknak köszönhetően véleményem szerint megérdemelt a 3–0-ás különbség a mi javunkra.

Solti FC–SC Hírös-Ép 0–3 (0–2)

Solt, 80 néző, vezette: Vén Krisztián (Markó László, Polyák Attila)

Solt: Borbély – Facskó, Szalánczi (Korsós 86.), Luldányi, Puskás, Nitsch, Horváth D. (Kurta 75.), Szili, Mazán (Molnár 75.), Biró (Madár 64.), Pribék. Edző: Vaskó József.

SC Hírös-Ép: Farkas – Török (Horváth T. 71.), Kiss B., Nagy Sz., Dani (Kitl 87.), Parázs, Maczelka (Háry 61.), Horváth Z., Szász (Mécs 73.), Marozsi (Pánczél 79.), Gréczi.

Gól: Parázs 15., Dani 29., Gréczi 67.