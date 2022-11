– Jól érzem magam a KTE-nél, ez a legfontosabb. Ezalatt a másfél év alatt olyan szakmai munkát kaptam, illetve olyan fejlődési lehetőséget, amiért nagyon hálás vagyok. Ez döntő szerepet játszott abban, hogy továbbra is a Kecskemét mellett köteleztem el magam. Már most is vannak nagyon szép emlékeim, ilyen a Vasas elleni debütálás, vagy a Puskás Akadémia ellen szerzett gólom, de a Fradi legyőzését sem hagynám ki a sorból, hiszen ebben a szezonban mi tudtuk őket először megverni a bajnokságban. Őszintén megvallva, már nagyon várom a felkészülést, most is külön munkát végzek, hiányoznak a mindennapok. Még nagyobb melót szeretnék beletenni a közösbe, biztos vagyok benne, hogy ehhez a többiek is így állnak. Amennyiben mindenki a legjobbját nyújtja, akkor egyénileg és csapatszinten is hasonlóan jól sikerülhet a tavaszunk. Először bebiztosítva azt, hogy jövőre is NB I-es csapat legyünk, majd remélhetőleg akár merészebb célokért is küzdhetünk még – mondta Szuhodovszki.