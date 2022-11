Megyei I. osztály

Bácsalmási PVSE–Lajosmizsei VLC 4–2 (2–0)

Bácsalmás, 120 néző, vezette: Mucsi Zsolt (Halász József, Vida Sándor)

Bácsalmási PVSE: Koncsok – Harnos, Gabric (Denkovity 75.), Senyola, Csanádi, Szűcs, Crkvenjakov, Bálity (Benkő 61.), Zsoldos, Szalma (Nincsevics 68.) Edző: Teslic Igor.

Lajosmizsei VLC: Lord – Sinka (Dóka 67.), Orlov, Palotai (Tamás 70.), Boros (Árva 85.), Halas, Tarnoczki, Kiss, Rapi, Kovács, Ulicska (Fekete 52.).

Gól: Csanádi a 15., Crkvenjakov a 28., Gabric az 51., Harnos az 54., illetve Fekete a 85., Tarnoczki a 90. percben

Sárga lap: Snyehola a 38., Szalma a 63., illetve Orlov a 14., Palotai a 66., Kiss az 56., Árva a 92., Tamási a 81. percben

Teslic Igor: – Örülök, hogy tudtuk rendezni a sorainkat a múlt heti soltvadkerti zakó után. Azt gondolom, hogy ez a mai a mi csapatunk igazi arca. Végig magabiztosan vezettünk, egy percig sem forgott veszélyben a győzelem. A játékot véleményem szerint a közönség is tudta élvezni. Remélem, hogy lendületünk megmarad a következő három mérkőzésre is, és a lehető legjobb helyen fejezzük be a szezont.

Árva Zsolt, a Lajosmizse játékosa: – A bácsalmásiak nagyon jól játszották, amit előre elterveztek. Hosszú előrevágott labdákkal operáltak, hiába készültünk fel ebből, olyan sokszor tudták ezt a figurát játszani, hogy belehibáztunk. Későn váltottunk ritmust, így csak a végén sikerült felzárkózni. Sajnos nem tudtuk ezt a mérkőzést hozni, mert nem volt bennünk több.

Jánoshalmi FC–Kiskunfélegyháza 0–1 (0–1)

Jánoshalma, 180 néző, vezette: Szűcs Gábor (Vén Krisztián, Csire Róbert).

Jánoshalma: Lengyel P. – Túri, Cvetkovic, Busa, Stojanovic (Fenyvesi K. 72.), Gáspár (Fenyvesi B. 86.), Szabó Sz., Suhajda (Jeszenszky 80.), Nagy R., Papp D. (Huszka 59.), Lengyel Sz.

Kiskunfélegyháza: Nagy Sz. – Szűcs, Valkai, Erős (Magony 63.), Nagy V. (Kis 94.), Ábel (Szabó P. 70.), Kanyó Urbán, Kurgyis (Nagy D. 77.), Nemesvári, Makány.

Gól: Nagy V. a 12. percben.

Sárga lap: Lengyel Sz. 31., Busa 35., ill. Szűcs 33., Makány 43., Kanyó 65., Ábel 69., Nagy D. 81, Valkai 90., Nagy V. 94.

Sarok Attila, a Jánoshalma technikai vezetője: – Először is gratulálok a Kiskunfélegyházának. Ezen a mérkőzésen a rutin győzött a fiatalság felett. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy nyerjünk, de nem bírtuk el ezt a terhelést egy ilyen jó csapat ellen, mint a Félegyháza. A helyzeteink megvoltak, de amikor három méterrel a kapu előtt luftot rúgunk, vagy a gól vonal elől nem tudjuk berúgni a labdát a hálóba, akkor sajnos ilyen helyzetbe kerülünk. Megyünk tovább előre, nincs semmi veszve ezzel a vereséggel, csináljuk tovább a dolgunkat.

Némedi Norbert, a Kiskunfélegyháza játékosa: – Nagyon jó iramú mérkőzést játszottunk, egy remek hazai csapattal. Rangadóhoz méltó volt a találkozó színvonala. Adódtak lehetőségek mind a két oldalon, főleg a második játékrészben. Az első félidei játékunk alapján meg tudtuk szerezni a vezetést, és úgy gondolom, hogy megérdemelten szereztük meg a három pontot.

Kecel FC–Kiskőrösi LC 3–0 (1–0)

Kecel, 150 néző, vezette: Béleczki László (Pataki Győző, Fülöp József)

Kecel: Gerner – Vata, Bányai, Doszpod (Kolompár 88.), Sendula P., Gavula, Dulai (Tamás 81.), Torma, Döbrentei (Vágó 61.), Csáki, Herczeg. Technikai vezető: Pandur László

Kiskőrös: Tóth Z. – Szedmák, Hajnal, Pekker, Dunai, Mihály, Petrovics, Budai, Tóth M. (Szabó D. 71.), Torgyik, Pintyi. Vezetőedző: Agócs Zoltán

Gólszerzők: Gavula a 19., Torma a 84. és a 90. percben

Sárga lap: Dozspod a 66., illetve Mihály a 18., Szedmák a 37., Pintyi az 56. percben.

Pandur László: – Sereghajtó pozícióból vártuk ezt a meccset, de mindent elkövettünk, hogy ez csak átmeneti állapot legyen, mert megyei kupagyőztesként nem engedhető meg ez a helyezés. Hetek óta nem vagyunk könnyű helyzetben, sok a hiányzónk, most is ifistákkal és a kettescsapatból érkezőkkel egészültünk ki. A 18. percben már meg tudtuk szerezni a vezetést, a játékunk is megfelelő volt, ellenfelünk nem nagyon lőtt kapura. A szünetben kicsit az öltözőben maradtunk, egy húsz percre fel tudott támadni a Kiskőrös. Hozzá kell tenni, Gavulának két-három nagy helyzete is volt még, végül aztán Torma Barnabás vette fel a góllövő cipőjét, lezárva a mérkőzést. Győzelmünk ilyen különbséggel is megérdemelt. A hátralévő három mérkőzésünket is annak rendeljük alá, hogy valahol a középmezőnyben, esetleg annak az elején zárjunk. Utána egy jó téli felkészüléssel, néhány igazolással szeretnénk oda kerülni, ahová valójában tartozunk.

Kovács László, a Kiskőrös technikai vezetője: – Ezer sebből vérzünk, így az volt a cél ezúttal, hogy a fejeket valamennyire rendbe tegyük a legutóbbi zakó után. Sajnos a héten még két sérültünk lett, így elég vegyes volt az összeállításunk. Az első félidőben egy óriási védelmi hibából kaptunk gólt, így a Kecel megérdemelten vezetett. A másodikban egy 20-25 percig dominálni tudtunk, de óriási helyzetünk nem volt, talán egy fejesünkben volt veszély. A végén mindent egy lapra tettünk fel, kinyíltunk, aminek köszönhetően újabb két gólt kaptunk az utolsó percekben. A Kecel megérdemelten nyert, ehhez gratulálunk. Megpróbálunk menni előre, remélhetőleg a fejek kitisztulnak, és tudunk még kozmetikázni az őszünkön. Sajnos négy meccs óta nem találunk a kapuba, így elég nehéz feladat lesz.