Ebben a bajnokságban egészen más felállású csapat játszik a Kiskunfélegyháza II.-ben, mint korábban. A tapasztalt játékosokat fiatalok váltották fel, és a régi társaságból csak Magyar Imre kapus és Fricska Miklós maradt meg. Az utóbbi a csapatkapitányi feladatokat is ellátja. A többi labdarúgó mind nagyon fiatal, és hiányzik még belőlük a rutin. De ez nem jelenti azt, hogy nem jól játszanak, csak még tapasztalatlanok. A hazaiak is váltakozó sikerrel szerepeltek eddig, de most meg akarták mutatni, hogy nyerni fognak.

A találkozó elején nem alakult ki jó játék, inkább csak ismerkedtek egymással a csapatok. Úgy tűnt, hogy egy gólos mérkőzés lesz, és aki gólt szerez, az meg is nyeri a találkozót.

A 39. percben Kotvics a jobb oldalról adta be a labdát, pontosan Győri elé, aki egyből kapura lőtt. Magyar Imréről visszapattant hozzá, így már tisztán lőhetett a hálóba 1–0.

A második játékrész félegyházi támadásokkal kezdődött, bár igazi helyzetet nem tudtak teremteni. Nem úgy az 59. percben, amikor is Szabó Mihálynak két alkalommal is bravúrra volt szüksége, hogy ne rezdüljön meg a hálója. A 69. percben jobb oldali beadás után Magyar Péter fejjel megcsúsztatta a labdát, pontosan Harabula elé, aki a kapujából kijövő Magyar Imre felett átemelte a labdát 2–0. A 86. percben László Zsolt szabadrúgását a jobb alsó sarokból ütötte ki Magyar Imre. Küzdelmes, nyílt sisakos mérkőzést hozott a találkozó, melyen a helyzeteit jobban kihasználó Lakitelek megérdemelten szerezte meg a három pontot.

Lakiteleki TE–Kiskunfélegyháza II. 2–0 (1–0)

Lakitelek, 80 néző, vezette: Biber Tamás (Farkas László, Serfőző Balázs).

Lakitelek: Szabó M. – Magyar D., Kotvics (Kakó 60.), Győri, Steklács (Kovács M. 83.), Szabó Á. (Kovács L. 73.), Magyar P. (Hencz 67.), László Zs., Dóka, Harabula (Illés K. 69.), Tamásy R. Edző: Verebélyi Gábor

Kiskunfélegyháza II.: Magyar I. – Német, Beregszászi, Besze (Tóth B. 46.), Birkás, Szalai, Kurgyis B., Görög, Szőke, Tóth L., Fricska.

Gólszerző: Győri 40., Harabula 69.