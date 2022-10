Nyáron nagy változások nem történtek a létszámok tekintetében, ugyanakkor voltak visszalépők és új nevezők is a megyei bajnokságokban. A nőknél egyel nőtt, a férfiaknál egyel csökkent a mezőny.

– Sajnos több csapat sem tudott nyáron nevezni a tavalyi évhez a képest, ez főleg a férfi mezőnyt érinti, ahol a Mizse KC ifjúsági csapata és a Tiszaalpár nem tudott elindulni – vetett számot Járdi Ádám, a Bács-Kiskun Megyei Kézilabda Szövetség elnöke. – Most már két soltvadkerti csapat van viszont, így igazából csak egyel csökkent a szám. A női bajnokság teljes maradt, illetve Csongrád-Csanád megyéből érkezett a Tisza Volán SC. Örültünk, hogy úgy döntöttek, hogy a mi bajnokságunkban szeretnék folytatni, hiszen a tavalyi hat helyett így hét klubra duzzadt a mezőny. Országos tendencia ez, hogy a megyei bajnokságok kis létszámmal zajlanak, és ugye minimum hat csapatos bajnokságot kell rendezni ahhoz, hogy fel is lehessen onnan jutni az NB II.-be. Ez egy MKSZ kritérium, amit szerencsére mindig meg tudtunk ugrani.

Járdi Ádám elmondta, hogy ebben az idényben a férfi és női bajnokság is alsó- és felsőházi rájátszással záródik, ahol az első négy helyezett küzd majd a bajnoki címért. Négyes döntő legutóbb is csak a férfiaknál volt, idén viszont a mérkőzések számát nem tudták ehhez megfelelően igazítani.

– A csapatlétszám miatt sajnos idén nem rendezünk négyes döntőt. Az egyik kritérium ehhez, hogy minimum hat csapatnak kell lennie egy bajnokságban, a másik pedig az, hogy minimum 18 mérkőzést kellene játszani annak, aki egy osztályt feljebb szeretne lépni. Ennél a létszámnál nem tudunk olyan lebonyolítást kitalálni, ami megfelelő lenne, hiszen 22-24 mérkőzést kellene legalább abszolválnia a mezőnynek. Gyakorlatilag viszont mivel az 1-4. csapatok pontokat visznek kiemeléssel a felsőházba, nagyon éles meccsek várhatóak a bajnokság végén, tulajdonképpen négyes döntő színvonalú izgalmak lesznek, még ha nem is egy helyszínen. Ezt hozta a sorsolási tábla, így tudtunk idén megfelelő mérkőzés számot biztosítani – mondta Járdi.

A férfi megye I. hatalmas izgalmak mellett dőlt el tavaly, míg a nőknél a Nemesnádudvar kiemelkedett a mezőnyből. Utóbbi együttes még idén is hibátlan, de a férfi mezőny most is kiegyenlítettnek tűnik. A megyei szövetség elnöke bízik benne, hogy csarnok problémák sem fogják nehezíteni a bajnokság lebonyolítását.

– Néhány éve még a női bajnokság volt olyan, ahol az első hat csapatból gyakorlatilag bárkire azt mondhattuk, hogy bárkit legyőzhet, akkor még nyolcan alkották a mezőnyt. Nem véletlen, hogy a Kunszentmiklós úgy jutott fel az NB II.-be, hogy sokági a hatodik helyen álltak, de megnyerték onnan a bajnokságot. Idén még vannak nyitott kérdések, nem ismerjük igazán a Tisza Volán erejét, és a Kiskőrös, Kiskunhalas, Kiskunmajsa triótól is jó meccseket várok. Ott van természetesen mellettük a címvédő Nemesnádudvar is, mely még mindig hibátlan. Az elmúlt két évben a férfi bajnokság rendre nagyon izgalmasan alakult, egyelőre azt látjuk, hogy ez idén sem lesz másként, nagyon nehéz lenne bárkit kiemelni, hasonló erejű klubok alkotják a mezőnyt. Bízunk benne, hogy minél tovább zökkenőmentesen halad a szezon, a csarnokok ki tudnak tartani a fűtésszezonban is, hiszen most ez is fontos tényező. Amennyiben ilyen jellegű problémák nem lesznek, akkor jó kis bajnokságokat láthatunk – zárta gondolatait Járdi Ádám.

A legutóbbi forduló bizony ismét bővelkedett az izgalmakban. A férfi bajnokságban soltvadkerti rangadót rendeztek, melyen az STE-BS Plastic és a Soltvadkerti KUSE nem bírt egymással (22–22), és Kiskunhalason is hatalmas izgalmak mellett tudott végül egyetlen góllal nyerni a Kalocsa (30–31). A játéknap harmadik találkozóján az Euroscale Kecskemét Bácsalmáson gyűjtötte be a pontokat (19–38).

A nőknél a Nemesnádudvar Kiskőrösön őrizte meg hibátlan mérlegét (25–30), míg a Tisza Volán először Soltvadkerten örülhetett győzelemnek (21–26). Remek meccset játszottak a csapatok Kiskunhalason is, ahol végül a vendég Kalocsa gyűjtötte be a pontokat (32–37).

A férfi bajnokság programja:

10.08., szombat: Kalocsai KC–Balogh Tészta TVSE 16 óra, Soltvadkerti KUSE–Bácsalmási PVSE 17 óra.

10.09., vasárnap: Kecskeméti Kézilabda Sport–STE-BS Plastic 18 óra 15 perc, Euroscale Kecskemét–Kiskunhalasi UKSC 18 óra.

A női bajnokság programja:

10.07., péntek: Kiskunmajsai KC–STE-BS Plastic, 18 óra 30 perc.

10.08., szombat: Tisza Volán SC–Kiskunhalasi UKSC, 17 óra 30 perc.

10.09., vasárnap: Kalocsai KC–Nemesnádudvari NKSZE 16 óra.