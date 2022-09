Zoboki Csenge tehetsége ismét érmet ért.

Fotós: Beküldött fotó

A Magyar Íjász Szövetség a festői környezetben, a Sárospataki Rákóczi várban és környezetében rendezte meg a Történelmi Íjász Országos Bajnokságot. A kétnapos versenyen 200 versenyző állt célhoz. Az első napon dőlt el, ki jut be a másnapi döntőbe. Tíz kategóriában mérték össze ügyességüket a legjobbak.

A Turul Koppányokat Zoboki Csenge, Bicskeiné Csányi Mária, Szólya Imre, Szeibert Imre, Balanyi Sándor, Kövecses Zsuzsanna, Tamáskovics Gyula képviselte versenyzőként, illetve többen szervezői posztokat töltöttek be, a Turul Koppány vezetője, Dinnyés Gyula pedig bíróként segítette a munkát.

A Koppány Íjászok remekül megállták a helyüket, többen a döntőbe is bejutottak. A 9. évfolyamos Zoboki Csenge kategóriájában nem volt ki a döntőhöz szükséges létszám, így ő a szombati eredménye alapján vadász íjával első helyen zárta a versenyt.

Dinnyés Gyula elmondta: a pandémia és a háború hatása észlelhető volt a kvalifikáló létszámban, de itt-ott az eredményekben is. Általános tapasztalatként leszűrhető volt, hogy a korábbiakhoz mérten kissé háttérbe szorult az íjászat, így van honnan fejlődni. Az országos bajnokság arra is remek lehetőséget nyújtott a Koppányoknak, hogy csapatépítő beszélgetésekkel töltsék az időt.