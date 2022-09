Megyei I. osztály

Kunbajai SE–Bajai LC 4–2 (1–2)

Kunbaja, 110 néző. Vezette: Kaszala Mihály (Csorba Gábor, Révész Norbert).

Kunbaja: Durdevac – Ku­jundzic, Balunovic (Bélavári, 68.), Ikrás (Milovanovic, 51.), Kokljevci, Sicar, Momcilov, Panic, Borenovic, Sojic, Plavsic (Ivkovic, 88.).

Bajai LC: Nagy – Fehér, Knap, Kudella (Bölcskei, 70.), Németi (Végvári, 46.), Varga, Tóth, Baladin, Vukovits (Csiki, 64.) Mezőfi (Urlauber, 83.), Follárdt. Edző: Koch Tamás.

Gól: Kudella (12.), Baladin (40.), illetve Sicar (45., 73., 80.), Milovanovic (96.).

Sárga lap: Ikrás (15.), Sojic (21.), ill. Német (45.), Baladin (60.), Mezőfi (83.), Nagy (93.).

Varga Zoltán, a Kunbajai SE elnöke: – Egy nagyon jó bajai csapatot fogadtunk. Meg is leptek bennünket, mivel elmentek 2–0-ra. Utána sikerült szépítenünk és a játékosok a meglepettségből magukra találtak. A hazai pálya előnye, meg a küzdés meghozta az eredményt és a Baja nem tudott megújulni. Úgy gondolom, hogy nagyon nagy eredményt értünk el a százszázalékos Baja ellen.

Koch Tamás: – Jól kezdtük a mérkőzést, negyedóra után már vezettünk. Utána is megvoltak azok a helyzetek, amelyeket ki kellett volna használni, sajnos ezzel nem éltünk, de ennek ellenére rárúgtuk a másodikat. Két percen belül az ellenfél is belőtt egy gólt. Nagyon sokat számított volna, ha kétgólos előnnyel mehettünk volna szünetre, de nem így alakult, 2–1 volt a félidő. A második játékrészben nem éreztem, hogy nagy gond lenne, bár a Kunbaja próbált rohamozni. Sajnos nem tudtuk lezárni a mérkőzést a harmadik góllal, és az utolsó 20 percben a maga javára fordította Kunbaja a mérkőzést. Az az igazság, hogy ez a mérkőzés abba a kategóriába tartozott, amit szerencsével meg is nyerhettünk volna, azonban most a döntő pillanatokban nem mellénk állt a szerencse, hanem inkább az ellenfélnek kedvezett. A második félidőben nem tudtuk megtartani a labdát, ahogy szerettük volna, és elég pontatlanul játszottunk előre, ennek ellenére azt mondom, hogy ez sem volt nehezebb mérkőzés az eddigieknél, csak itt a fontos pillanatokban nem tudtunk gólt lőni.

Kalocsai FC–Lajosmizsei VLC 2–2 (1–1)

Kalocsa, 150 néző. Vezette: Geleta Mihály (Borbényi Miklós, Csákó Patrik).

Kalocsa: Varga – Rideg, Matos, Bányai (Monori, 59.), Farkas Z., Kerekes, Farkas Sz. (Romsics, 77.), Lakatos-Lengyel, Tóth L., Busa, Rábóczki (Pirisi, 73.). Edző: Kohány Balázs.

Lajosmizse: Házi – Sinka (Fekete D., 66.), Fekete A., Palotai, Borsos, Tarnóczki, Kiss, Rapi (Dóka Z., 75.), Bán (Ulicska, 71.), Kovács J. (Tamás, 66.), Gábor (Menich, 80.) Edző: Árva Zsolt.

Gól: Farkas Sz. (25., 65.), ill. Kovács J. (34.), Borsos (89.).

Sárga lap: Lakatos-Lengyel (69.), ill. Borsos (55.), Sinka (64.), Fekete D. (89.).

Kiállítva: Házi (86.).

Kohány Balázs: – Újra csak azt tudom mondani, hogy a saját rutintalanságunk miatt nem gyűjtöttük be a három pontot. Vezettünk a mérkőzés elején, utána egy vitatható góllal kiegyenlített a Lajosmizse. A második félidőre jól jöttünk ki, nyomtuk a vendégeket, meg is szereztük a vezetést, a lefújás előtti pillanatokban azonban egy olyan gólt kaptunk, ahol a szabadrúgás után szétugrott a sorfalunk és ebből kiegyenlített a Lajosmizse. Sajnáljuk, hogy nem sikerült megszerezni a három pontot, bosszantó, mert azt gondolom, hogy megérdemeltük volna. Bízunk abban, hogy megfordul majd a szerencsénk.

Árva Zsolt: – Nem a tervezettnek megfelelően alakult a mérkőzés képe, mert nem tudtuk azt játszani a találkozó elején, amit terveztünk. A Kalocsa jól alkalmazta a kontráit, veszélyesek voltak belőle, meg is szerezték a vezetést. Egy szép akció végén azonban ki tudtunk egyenlíteni. A második félidőben ismét a kontráik ültek, aminek nem találtuk az ellenszerét, de a végén egy pontrúgásból tudtunk egyenlíteni. Maximálisan elégedett vagyok az egy ponttal, mert a mérkőzés előtt is aláírtam volna bármilyen eredményt, ami döntetlen. Hazai pályán szívós csapat a Kalocsa, nehéz lesz bárkinek is pontokat elvinni onnan. A pontosztozkodást igazságosnak tartom. Hiába bírtuk a végét jobb kondival, nem volt lehetőségünk, mert emberhátrányba kerültünk, és már nem tudtunk megújulni.

Jánoshalmi FC–Bácsalmási PVSE 0–0

Jánoshalma, 200 néző. Vezette: Szűcs Gábor (Polyák Attila, Tóth István).

Jánoshalma: Lengyel P. – Túri, Cvetkovic, Busa, Stoja­novic, Gáspár (Suhajda, 81.), Szabó Sz., László, Nagy R. (Angeli, 75.), Papp D. (Huszka, 61.), Lengyel Sz. (Fenyvesi B., 69.). Technikai vezető: Sarok Attila.

Bácsalmás: Koncsok – Harnos, Denkovity (Gabric, 73.), Körmöci, Csanádi (Horváth D., 85.), Crkvenjakov, Szabó A., Szalma (Nincsevics, 39.), Bálity (Benkő, 88.), Zsoldos. Edző: Teslic Igor.

Sárga lap: Lengyel Sz. (30.), Fenyvesi B. (90.), illetve Denkovity (33.), Harnos (50.), Szabó A. (83.), Bálity (86.), Benkő (94.).

Fenyvesi Ferenc , a Jánoshalma edzője: – Két, közel egyforma képességű csapat találkozott ezen a találkozón, mi voltunk domináns helyzetben a meccs alatt. Sajnos visszatérő hiba, hogy nem tudunk sáfárkodni a lehetőségeinkkel. A mérkőzéseket gólokkal lehet eldönteni, és ha azt nem sikerül szerezni, onnantól kezdve nehéz nyerni. A mutatott játékkal meg vagyok elégedve, ismét nagyon jól játszott a csapat. Egyértelműen azon fogunk dolgozni, hogy a következő találkozókon gólokat tudjunk szerezni.

Teslic Igor, a Bácsalmás edzője: – Igazi férfias küzdelem folyt ma a pályán, én azt gondolom, hogy a 0–0 ellenére a közönség élvezhette a találkozót. Sajnos támadásban ma kevesek voltunk, nem tudtunk mit kezdeni a Jánoshalma védelmével. Igazi gólhelyzetet ők sem tudtak kialakítani a mi kapunk előtt. Ez már a második egymást követő döntetlen a Jánoshalma ellen, úgy néz ki, hogy egymás mumusai vagyunk. Nem mondom, hogy elégedett vagyok az egy ponttal, de annak örülök, hogy mindenki kitette szívét-lelkét a pályára.

Akasztó FC–Harta SE 1–0 (0–0)

Akasztó, 300 néző. Vezette: Moldván István (Vargha Tamás, Kovács Levente Richárd).

Akasztó FC: Németh Zs. – Molnár (Fábián, 91.), Kapus (Juhász, 67.), Kerekes, Szabó Zs. (Vincze, 67.), Bajusz (Boldizsár, 67.), Németh T., Palla, Szabó Sz. (Szabó Á., 84.), Dobosi, Márki. Technikai vezető: Judák László.

Harta SE: Ámmán – Danó (Tóth, 46.), Erdei (Sibalin, 75.), Makó, Pintér, Hamar, Fekete, Grecu, Pinczési, Szpirulisz, Varga. Edző: Csehi Tamás.

Gól: Boldizsár (77.).

Sárga lap: Kerekes (13.), Palla (86.), Szabó Sz. (58.), Boldizsár (91.), illetve Danó (37.), Hamar (79.), Grecu (56.), Szpirulisz (80.).

Judák László, az Akasztó technikai vezetője: – Igazi rangadó volt, a szomszédvári derbin nagyon taktikusan játszott mindkét gárda. Sok helyzete nem volt egyik csapatnak sem, de mondhatni a mi akaratunk érvényesült. Úgy érzem, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést, annak ellenére, hogy a Harta is egy nagyon jól képzett csapat.

Csehi Tamás: – Hiába játszottunk fölényben, nem sikerült a pontszerzés. Pedig tudtuk, hogy mit játszik az Akasztó, és arra alaposan fel is készültünk. A gólt, ahogyan hetek óta, újfent egyéni hibából kaptuk. Hitehagyottan futballoztunk ma is, arról már nem is beszélve, hogy jelenleg nincs olyan vezéregyéniség a csapatban, aki be tudná fejezni az akciókat. Csalódott vagyok, ennek ellenére remélem, hogy a csapat előbb-utóbb felébred és azt játssza, amit tud.

Forrás: baon.hu

Megye II., Déli csoport

Dusnok KSE–Mélykúti SE 1–1 (0–1)

Dusnok, 140 néző. Vezette: Minda Róbert (Tasnádi Dávid, Ottenthál István).

Dusnok: Bakula – Jagicza, Báló (Szász, 59.), Pécsy, Bolvári Z., Mindszenti, Bolvári D., Facskó E. (Simonits, 59.), Rogács, Rónai, Bolvári P. (Varga, 59.).

Mélykút: Molnár – Papp, Geleta, Balla, Gyetvai, Facskó M. (Brezovszki, 46.), Hauk (Bényi, 93.), Borsos, Boldizsár, Horváth Z. (Torma, 81.), Kiss M. (Agócs, 75.).

Gól: Mindszenti (70.), ill. Facskó M. (11.).

Nemesnádudvari KSE–Kelebia KNSK 5–2 (2–0)

Nemesnádudvar, 130 néző. Vezette: Csire Róbert (Lichten­berger István, Korsós Péter).

Nemesnádudvar: Tóth V. – Varga E., Magyari, Aladics (Fejes, 72.), Vinter Z., Schindler, Vinter B. (Szőke, 81.), Schaffer (Berger, 66.), Klein (Simon B., 78.), Berger (Huber Zs., 70.), Schmidt. Technikai vezető: Simon István.

Kelebia: Friebert – Balog (Börcsök, 46.), Prentel, Fülöp, Horváth Zs., Honfi B., Kátai, Batiz, Miklós-Balogh, Saric, Lengyel. Technikai vezető: Milasin Dániel.

Gól: Aladics (35., 43., 70.), Berger (57.), Schaffer (59.), ill. Honfi B. (47.), Horváth Zs. (79.).

Kiállítva: Saric (50.).

Érsekcsanádi KSKE–Borotai SE 1–4 (0–3)

Érsekcsanád, 120 néző. Vezette: Petyarity József (Ézsiás Gábor, Viskovics László).

Érsekcsanád: Hahn – Szabó J., Dózsa, Töttös B. (Büte, 46.), Szabados (Novotnik, 46.), Szabó D., Töttös D., Szöllő, Szarka, Neszvecskó András (Ujvári, 80.), Tóth P. (Neszvecskó Antal, 46.). Edző: Vadászlaki Zsolt.

Borota: Horvát – Mijatovic, Usumovic, Vizin, Vujkovic (Kopunovic, 74.), Nikutovic (Szabó A., 76.), Lukac (Rátkai, 80.), Körmöczi, Simic (Madarász P., 85.), Szakál (Piriczki, 72.), Ciric. Technikai vezető: Joszip Dulics.

Gól: Szöllő (50.), ill. Usumovic (2.), Lukac (39.), Nikutovic (45.), Rátkai (88.).

Megye II., Északi csoport

Ágasegyháza SE–Csólyospálos 1–1 (0–1)

Ágasegyháza, 190 néző. Vezette: Balogh Máté (Béleczki László, Tóth Csaba).

Ágasegyháza: Benkó – Lévai Zs., Váczi, Kiss Sz., Gudmon II. (Fekete, 76.), Lóczi, Horváth V. Lévai M., 46.), Sipos (Berényi, 64.), Tapodi, Bálint (Szinkó, 46.), Ungor (Sárosi, 83.). Technikai vezető: Papp Zoltán.

Csólyospálos: Elekes – Novikov, Balogh (Dóka, 72.), Gera, Zádori, Andóczi-Balog, 86.) Szabó B., Szűcs, Harkai, Maróti, Marton, Bartalos.

Gól: Szinkó (47.), illetve Marton (10.).

Lakiteleki TE–SC Hírös-Ép 2–1 (1–1)

Lakitelek, 150 néző. Vezette: Kiss László (Berger Tibor, Herczeg Róbert).

Lakitelek: Czakó – Kovács M., Győri, Steklács, Szabó Á. (Kakó, 89.), Subicz (Kovács L., 90., Dóka (Kotvics, 79.), László, Tamásy, Illés (Hencz, 62.), Borsos (Magyar D., 46.). Edző: Verebélyi Gábor.

SC Hírös-Ép Egyesület: Andrásy – Horváth Z., Kiss B., Dani, Pánczél (Maczelka, 46.), Parázs, Mécs (Török, 45.), Kövecs (Kitl, 80.), Háry (Gréczi, 46.), Szabó T., Szász.

Gól: László (16.), Győri (69.), ill. Parázs (1.).