A kecskeméti együttesben ezúttal Kersák Roland és Tóth Dávid számított túlkorosnak, de a fiatalok közül Győri Ábel és Győri Benjámin is újra ott volt kezdőcsapatban. A Paks még masszívabban kihasználta ezen a fronton a hazai pálya előnyét, hiszen Kinyik Ákos és Nagy Richárd mellett Böde Dániel is pályára lépett a tartalékok derbijén.

A paksiak villámrajtot vettek, a 4. percben egy szöglet után Volter csúsztatott a kapuba (1-0), majd három perccel később Nagy értékesítette helyzetét (2-0). A folytatásban azonnal sikerült szépíteni, Major Ernő lépett ki és lőtte be helyzetét a kapussal szemben (2-1). Továbbra is gólzáporos maradt a találkozó, a 20. percben már Szekszárdi végezhetett el egy büntetőt, amit be is vágott (3-1). Alig félóra után el is dőlt a találkozó, Böde Dániel vetette be minden rutinját, és gólra váltotta a hazaiak újabb ziccerét (4-1). Fordulás után nem változott sokat a játék képe, a Paks magabiztosan őrizte előnyét a 81. percig, ekkor egy szöglet variáció végén Major Szabolcs beadása után Győri Benjámin volt eredményes, kialakítva a végeredményt (4-2).

Paksi FC II.–Kecskeméti TE II. 4–2 (4–1)

NB III. közép csoport, 4. forduló

Paks: Simon – Ádám (Dibusz 76.), Kinyik, Nagy R., Görög (Skripek 80.), Szécsi (Ribár 67.), Böde, Volter (Horváth 67.), Zoltán (Pesti 46.), Gyurkits, Szekszárdi. Vezetőedző: Kindl István

KTE: Kersák – Kuchta (Szamosi 62.), Szalai Sz., Barkóczi – Tóth D. (Bálint 62.), Győri Á., Györgye (Hatvani 62.), Vén (Horváth Á. 62.) – Győri B., Major E. (Horváth M. 77.), Major Sz. Vezetőedző: Szabó Tibor

Gólszerző: Volter (4.), Nagy R. (7.), Szekszárdi (20.), Böde (30.) ill. Major E. (8.), Győri B. (81.)

Szabó Tibor: – Jó iramú meccset játszottunk, de a mai felállásban és összetételben a Paks volt a jobb csapat. Pontrúgásokban fölénk kerekedtek, ezzel eldöntötték a meccset. Voltak jó dolgaink a mérkőzésen, a hozzáállással is elégedett vagyok, de ez most nem ért pontot.