A „kis” KTE szerdán 11 órás kezdéssel az FTC II. vendége lesz, majd vasárnap 11 órakor a bajnoki címre pályázó Dunaújváros jön a Műkertvárosi Sportcentrumba. A kecskeméti tartalékok egyelőre a Fradira koncentrálnak

– Igyekezetünk felkészülni a múlt héten erre a két mérkőzésre, első körben a Ferencvárosra. Két fiatal csapatról van szó, dinamikus és gyors játékot várok. Bízom benne, hogy a kapu előtt higgadtak leszünk, míg védekezésben masszívak. Minden mérkőzésen győzni szeretnénk, de természetesen látjuk azt, hogy ez nem könnyű, nagyon erős csapatok is vannak a mezőnyben. Tanulni és tapasztalni kell, ami hozza magával az eredményeket is majd. A keretünk bő, illetve a Dunaújváros ellen remélhetőleg visszajátszókkal is számolhatunk, hiszen egy feljutásra pályázó gárdáról van szó – mondta Szabó Tibor vezetőedző.