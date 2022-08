A Kecskemét és a Székesfehérvár múltja igen termékeny az élvonalban, a két gárda nem kizárólag a bajnokságban, hanem a különböző kupákban is rendre történelmi összecsapásokat vívott. Ki nem emlékezne, a KTE története legnagyobb sikerét éppen a Videoton ellen ünnepelte 2011-ben, amikor a Magyar Kupa döntőjében 3-2-re legyőzte az akkor friss bajnok fehérváriakat. Nem sokkal ezután a Szuperkupa döntőt már a fehérváriak nyerték meg (0-1), majd 2012 tavaszán a Kecskeméten rendezett Ligakupa döntőben is piros-kék siker született (0-3). Az NB I.-ben már 14 alkalommal találkoztak felek – utoljára 2015-ben – itt nyolc fehérvári sikerre négy kecskeméti jut kettő döntetlen mellett.

Ami a jelent illeti, felemás helyzetben van a Fehérvár, hiszen a bajnokságot nem kezdte jól Michael Boris csapata, négy meccséből hármat is elveszített, legutóbb Kisvárdán kaptak ki 3-1-re. Jól ment ugyanakkor a nemzetközi kupában Dárdaiéknak, hiszen egészen a playoff párharcig meneteltek az Európa-konferencialigában, ahol idegenben a Kölnt is megverték 2-1-re, igaz, a hazai 0-3 a búcsút jelentette.

A Kecskemét ugyanakkor kellő önbizalommal érkezhet, hiszen mind az öt bajnokiján veretlen maradt a KTE, ráadásul a másodosztályban megkezdett parádés sorozatot tekintve, már 18 mérkőzés óta nem talált legyőzőre Szabó István csapata. A lila-fehérek hétvégén a Zalaegerszeget győzték le 3-1-re hátrányból felállva, így jelenleg a tabella harmadik helyét foglalják el. Az aktuális eredmények ellenére Kecskeméten továbbra szerényen tekintenek a jövőbe, tisztában vannak vele, hogy a néhány nap alatt két válogatott labdarúgót igazoló Fehérvár továbbra is nagyon komoly játékerőt képvisel.

– A két klub egészen eltérő céljai voltak a bajnokság előtt, és vannak jelenleg is

– mondta Szabó István, a Kecskeméti TE vezetőedzője. – Nem hiszem, hogy ecsetelni kell, hogy a Fehérvár szinte kész játékosokat igazol, vagy nagyon tehetséges fiatalokat, akiket aztán kölcsönadnak. Utóbbira jó példa Zeke Márió és Szabó Levente is, akik erősségei csapatunknak. Az utóbbi egy hétben érkezett hozzájuk Schön Szabolcs és Lirim Kastrati, akik mindketten válogatott labdarúgók, ez mindent elmond arról, hogy mekkora erősítések lehetnek. Láthattuk, hogy milyen csodálatos győzelmet arattak Kölnben is. A bajnokságban eddig nem úgy ment nekik, ahogy szerették volna, ami véleményem szerint a nagy terhelés miatt volt. Most viszont minden energiájukat arra fogják fordítani, hogy minket legyőzzenek. Az ő céljaik és lehetőségeik természetesen mások, de ez is csak egy része a futballnak.

Nekünk ki kell hozni a legtöbbet ebből a meccsből, ami azt jelenti, hogy egy ponttal is elégedettek lennék.

Szombat, szerda, szombat ritmusban az NB II.-ben nagyon jól szerepeltünk tavaly, de az NB I. már más kávéház. Kíváncsian várom én is, hogy mennyit vett ki belőlünk a ZTE elleni mérkőzés, mely nagyon küzdelmes volt, rengeteget kellett dolgozni azért, hogy hátrányból nyerjünk. Figyelembe kell vennünk a méréseket, ennek megfelelően tudjuk csapatba állítani azokat a játékosokat, akik fizikálisan és mentálisan is készek erre a találkozóra.