A KLC riválisa tavaly megnyerte az Örkény előtt a megye II. déli csoportját, most pedig a megye I.-re sem feltartott kézzel készül, a Lajosmizsét is alaposan megverték edzőmeccsen. Alakulóban van azonban még mindkét együttes, a kecskemétiek egyelőre két edzőmeccset játszottak le a találkozó előtt, előbb Soltvadkerten 3-3-as döntetlent értek el, majd Csengelén nyertek 6-0-ra.

– Kíváncsi voltam eddig az ifjúsági csapatból érkező játékosokra is. Hárman-négyen nagyon jól teljesítettek, ők valószínűleg velünk is tudnak maradni a továbbiakban – mondta a felkészülés kapcsán Nagy Lajos, a KLC vezetőedzője. – Az új játékosokkal is meg vagyok elégedve, Szabó Valentin, Gáspár Ernő, Figura Ákos és a kapuba érkező Piránszki István is jól teljesítenek. Tisztában voltunk a képességeikkel, örülünk, hogy itt vannak velünk. Készülünk már javában a hétvégi kupameccsre, ahol egy bajnokcsapattal találkozunk majd, biztosan nem lesz könnyű dolgunk. Mindent meg fogunk tenni a továbbjutásért, de addig még gyakorolni kell a csapatjátékot. Vannak még hiányosságaink, keresem a legjobb csapatot is, de a bajnoki rajtig rendelkezésre álló két-három hét elég kell legyen arra, hogy meg is találjam a megfelelő kezdőt. Ami szigorúan a kupát illeti, a Bugyi alaposan megverte a Lajosmizsét edzőmeccsen, ez egy fontos tényező. Erősek előre, kevés gólt kaptak a tavalyi szezonban viszont. A legjobb góllövőjük ugyan eligazolt, de érkeztek új játékosok azok után, hogy feljutottak a megyei I. osztályba. Mindenképpen fel kell kötnünk a nadrágot ahhoz, hogy helyt tudjunk állni a Magyar Kupában.

A Bugyi–Kecskeméti LC kupameccs vasárnap 16 óra 30 perckor kezdődik.