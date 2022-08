Az edzések mellett a felkészülési mérkőzésekkel is készülnek a bajnokságra. – Erősebb csapatokkal szeretnénk játszani a felkészülési időszakban. Ami már biztos, hogy Moháccsal játszunk kétszer, a Szekszárddal és a Szászberekkel kétszer, akik egy másik NB II-es csoportban másodikak voltak. Mindenképpen a gyors játék híve vagyok, ezt is játszottuk a tavalyi szezonban. Azonban ezen szeretnénk fejleszteni, mely nem egyszerű feladat. A védekezésben pedig szeretnénk sokkal zártabbak lenni, hiszen sokszor kinyíltunk az elmúlt évben. Az érkező Baráth Kittivel magasságot is nyertünk, ami tavaly sokszor hiányzott.

A tréner elmondta, milyen céljai vannak a csapatnak a következő évben. – A tavalyinál sokkal erősebb lesz a bajnokság. A kieső Szeged, a Gyula és a Szarvas is nagyon jól erősített, ezáltal erősebbek lesznek, mint tavaly. Nyilvánvaló, a céljainkat ezekhez a dolgokhoz mérten kell igazítani. Szeretnénk továbbra is a tabella első harmadában lenni, hogyha az első ötben ott tudunk lenni, akkor mindenképp elégedett leszek. A jó eredményhez pedig az kell, hogy edzésen és mérkőzésen is jó kedvvel, tudásuk legjavát hozzuk. Úgy érzem, ezzel eddig nem volt baj, hiszen remek a kohézió – zárta gondolatait Dankó Ervin.