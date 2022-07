– Már két évvel ezelőtt is szerveztünk egy gyermektábort ami nagyon sikeres volt – mondta Vidákovics Patrik, a táborvezető. – Tavaly a Covid miatt nem tudtunk tartani, de most, hogy az edzések is újra indultak, úgy döntöttünk, hogy rendezünk a gyermekeknek egy újabb tábort. Szerdától péntekig minden nap nyolctól négy óráig tartottak a foglalkozások. Ami a korosztályt illeti 7 évestől 14 éves korig fogadtuk a jelentkezéseket, de a csapatunkban voltak fiatalabbak is. A programok két részre oszlottak. Bár küzdősportra épül a tábor, más sportokat is kipróbálhattak a gyerkőcök, az edzések között voltak játékok, feladatok, aktív pihenés is szerepelt a tevékenységek között – mondta hírportálunknak a kétszeres K1 amatőr világbajnok.