Augusztus 1-én megkezdi felkészülését a magyar férfi kosárlabda-válogatott az augusztus végi, Litvánia és Csehország elleni világbajnoki selejtezőkre, valamint a szeptember 1-én induló Európa-bajnokságra.

Sztojan Ivkovics együttese két felkészülési találkozót játszik a Messzi István Sportcsarnokban, előbb augusztus 5-én Georgiával, majd 12-én Szlovákiával. Hanga Ádám az új lebonyolítási rendszer miatt a 2017-es Eb óta nem tudott a nemzeti csapat rendelkezésére állni, most azonban ő is csatlakozik a kerethez, ő is ott lesz Kecskeméten.

A Georgia és a Szlovákia elleni edzőmeccs is 18 órakor kezdődik majd a Messzi István Sportcsarnokban.

A belépő felnőttek számára 1000, diákoknak és nyugdíjasoknak 500 forint, 6 év alatt pedig ingyenes. A jegyek a helyszínen vásárolhatóak meg.