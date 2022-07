A Kecskeméten 11. szezonját kezdő, 33 éves magyar válogatott center karrierjében a mögöttünk hagyott idény volt a legponterősebb, a VAL-statisztikát és a lepattanókat illetően pedig a második legjobb. és lepattanóban pedig a 2. legjobb.

Sokan lassan már természetesnek veszik, hogy a kecskeméti csapatépítés alaptéziseinek egyike az, hogy Karahodzic Kemal marad. Nem túl nagy kockázat kijelenteni, hogy Karahodzic Kemal neve biztosan külön fejezetként kerül be a kecskeméti kosárlabdázás adatbázisába. Eddig 318 A-csoportos bajnoki mérkőzésen lépett pályára – ezzel a 20. a jelenleg aktív játékosok listáján a magyar bajnokságban, a külföldiek között pedig első (a második a szintén KTE-s Rastko Dramicanin 299 mérkőzéssel). És túl azon, hogy a KTE Kosárlabda Klub Kft. 2012-es alapítása óta Karahodzic az egyetlen olyan játékos, aki megszakítás nélkül a klub alkalmazottja, immár a magyar kosárlabdázásban is egyedüli státuszt foglal el: nála több időt megszakítás nélkül soha nem játszott egy klubban egyetlen külföldi kosaras sem.

S a történet tovább folytatódik, hiszen Karahodzic Kemal aláírta az új szerződését, így a 2022-23-as bajnoki évben is a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét játékosaként szerepel majd. Ez lesz a 11. bajnoki éve kecskeméti mezben.

– Először is a mögöttünk hagyott szezon kapcsán szeretném elmondani, hogy rendkívül boldog vagyok az eredmények miatt – utalt vissza a Magyar Kupa bronzéremre, valamint a bajnokságban megszerzett 4. helyre Karahodzic, aki magyar nemzetiségű feleségével neveli két gyermeküket. – Különleges élmény volt, hogy ezzel sok örömet tudtunk szerezni a városnak, büszkeséget a szurkolóinknak. A szerződéshosszabbítás aláírása nem volt kérdés számomra, hiszen itt váltam profi kosárlabdázóvá, itt kaptam meg a magyar állampolgárságot, innen kerültem be a válogatottba, ezer szállal kötődöm a városhoz, részemről nem üres kijelentés az, hogy a második otthonomnak tekintem. Örülök annak, hogy a csapat jelentős része a következő évben is együtt marad, és bízom benne, hogy újra tudunk sok emlékezetes pillanatot szerezni szurkolóinknak.