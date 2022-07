A Magyar Triatlon Szövetség ezúttal Tatát jelölte meg a rövidtávú országos bajnokság helyszínéül. Az Öreg tó és a Kastély tér mellett alakították ki a versenyközpontot, ahova az ország különböző részéről érkeztek a sportág kedvelői. Több mint ötszázan vállalták azt, hogy teljesítik az 1500 méter úszásból, 40 kilométer kerékpározásból és tíz kilométeres futásból álló távokat.

Először az elit és amatőr férfiak vágták bele magukat a vízbe egészen 49 éves korig. Negyedóra elteltével pedig az összes nő, az ötven év feletti férfiak, valamint a váltók tagjai következtek. A víz hőmérséklete 24,4 fok volt, így neoprént nem lehetett használni. Az úszás egy körből állt, a teljesítése után a depóban vehették fel a kerékpárjukat a versenyzők. Ennek az volt a különlegessége, hogy közel négyszáz méter hosszú volt, és addig míg ki nem értek az útra, nem ülhettek fel, csak tolhatták a versenyzők a bringát. Sokan meg is jegyezték, hogy miért kellett ilyen hosszú depót kialakítani.

A kerékpár teljesen lezárt útvonalon zajlott, de az aszfalt minősége több helyen is nem a legjobb volt. Tarkította még több emelkedő és lejtő is, és hogy még így se legyen olyan egyszerű a negyven kilométer megtétele, még a szél is fújt. A táv megtétele után ismét következett a depózás, majd pedig az Öreg tó partján a tíz kilométeres futás. Mivel országos bajnokságról volt szó, több kiváló magyar triatlonista nevezett be, többek között a Mogyi SE Baja kiválósága, Faldum Gábor. Az egyik legjobb hazai férfi versenyzőnek nem erőssége az úszás, de ezúttal nem maradt le az élmezőnytől, Wagner Tamás lábvizén haladva, mindössze három másodperccel később ért partot. A depózása viszont remekül sikerült, így már ő ülhetett fel először a kerékpárra. Végig nagy előnnyel tekerve teljesítette a távot és ment ki futni. Ott sem talált legyőzőre így abszolútban elsőként szakította át a célszalagot, több mint egy percet verve az utána következő Badar Gergőre (Veszprémi Egyetemi Sport Club) és négy percet a fradista Berekméri Leventére.

– Jól sikerült az úszásom, de Wagner Tomi meglepett az utolsó háromszáz méteren, így inkább már akkor a kerekpárra készültem – értékelte teljesítményét Faldum Gábor. – A depózás jól sikerült, elkezdtem egyedül a bringát, és egészen a fordítóig jól éreztem magam. Onnantól hátszél segített, és még egy tíz kilométer megtétele után is jól éreztem magam, de a táv hátralévő része már kimondottan rosszul esett. Sorozat versenyen vagyok túl, az elmúlt hat hétvégén ötször versenyeztem, és ennek éreztem a hatását. Mivel áprilisban használtam utoljára időfutam kerékpárt, elszoktam tőle, a farizmom elkészült az utolsó tíz kilométerre, de Badar Gergő előtt jó egy perccel tudtam hamarabb leszállni. Nem esett jól a futás eleje, a fordítónál láttam is, hogy Gergő közelebb jött, de összeszedtem magam, és visszatornáztam egy perc fölé az előnyömet a futás második felére. Kicsit küzdős volt ez a verseny, de végül is nem volt gond, tette hozzá az országos bajnok.

Faldum Gábor részt vesz az olimpiai kvalifikációs versenyeken.

Július 10-én Hamburgban tizenhatodik helyen végzett és ezzel értékes pontokat gyűjtött. A tatai országos bajnokság nem szerepelt a tervei között, de mivel nem nevezték a következő világkupára, így úgy gondolta, hogy elindul. Most viszont egy pihenő következik számára, a barátnőjével elutaznak Horvátországba, tizenhat éve ugyanis nem volt nyaralni. Kerékpárt mind a ketten visznek, de csak városnézős, túra jelleggel fognak majd tekerni. Az egy hét pihenő után három hét kemény edzés következik. Franciaországban kezdi a második félévet, majd pedig a Karlovy Vary világkupa következik. Féltávot ebben az évben nem tervez, a gyorsaságát szeretné visszaszerezni, mert gyorsak az ellenfelek, a sprint és a rövidtávokhoz pedig az szükséges.

A megyei versenyzők közül nők 18-24 éves korosztályában Fricska Anna (3K Kiskun Kerékpáros Klub Sportegyesület) negyedik lett. A 45-49 éveseknél Haraszti Mariann (Mogyi SE Baja) harmadik, Kemény Éva (Hírös Endurence SC) ötödikként futott be. A 18-24 éveseknél az első Tóth Máté, második Kollár Erik, míg a 25-29 éveseknél a második Czigány András (mind Mogyi SE Baja) lett. A 30-34 éves korosztályban Pistyúr Bence aranyérmes, Lőrinc Gergely (mindkettő Tiszakécske Városi Sportegyesület) bronzérmes, az ötödik Veréb Dávid (Mogyi SE Baja) lett. A 35-39 éveseknél az első Mester Bálint (Tiszakécskei VSE), a negyedik Flander Márton (Mogyi SE Baja), az ötödik Váraljai Vázsony (Tiszakécskei VSE). Az 50-54 éves kategóriában a harmadik dr. Czigány Róbert (Mogyi SE Baja), míg 60-64 éveseknél az aranyérmes Lenti Zsolt (Mogyi SE Baja).