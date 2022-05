Ezt követően bekerült az elődöntőbe, a saját ágán ő volt a második, az azeri rivális lett az első.

– Vasárnap a második csoportnak az első helyezettjével kellett birkóznom, aki egy török sportoló, Mahmut Seyfi Ozkaya volt. Ő is nagyon erős volt, de kapóra jött nekem, mert ugyanazt a statikus birkózást alkalmazta, mint én. Egy intéssel mentem neki a hajrának. Nem is indultam meg igazából, csak az utolsó 40 másodpercben, mert nem akartam belemenni egy nagy hadakozásba, mert éreztem, hogy kiváló birkózó.

Így az utolsó hét másodpercben tudtam kiharcolni a pontot, így lényegében minden meccsemet az utolsó másodpercekben tudtam megnyerni.

Mivel az azeri versenyző megverte a másik csoport második helyezettjét, így újra találkoztak a döntőben. – Őt találták passzívnak, én nem mertem nagyon rámenni, mert jól csinálta az elvezetéseket, ráadásul tanult az előző meccs hibáiból. Egy–nullára vezettem, és nagyjából a vége előtt 40 másodperccel hibáztam egyet, sikerült elvezetnie és be tudott jönni lábra. Egy pontért kiléptem a zónából. Mint ahogy az előző meccseken is sikerült, azt gondoltam, hogy most jön a hajrá és próbáltam végigvinni az akciót, de lefogta a fejemet. Annyira szorosan fogott, hogy nem bírtam kitörni ebből a helyzetből, ami a meccs végéig tartott, sajnos így kaptam ki tőle 1–1-re.

Így is hatalmas élmény volt neki ez a verseny. – Sok nagy versenyzővel hozott össze a sors, voltak nagyon izgalmas meccseim, csodás volt a világ­kupa hangulata, mindenféleképpen egy életre szóló élmény marad. Az egész magyar delegáció jól szerepelt. Öt indulóból négyen érmet hoztak haza. Rengeteg tapasztalatot szereztem.

Az edző, Jagicza László elégedett

– Püspöki Patrik három birkózó-­nagyhatalom legjobbjait győzte le, ami azért fontos, mert ezzel magának is bebizonyította, hogyha jó formában van és ezt el is hiszi, akkor bárkit le tud győzni a világon – értékelt Jagicza László, a Mogyi Bajai Bir­kózó Club vezetőedzője. – Ez a későbbiekre való tekintettel azért fontos, mert a fő cél az, hogy idővel egy olimpiai érmet is szerezzen. Élőben követtem itthonról a mérkőzéseket, közben telefonon tartottuk a kapcsolatot. Majdnem infarktust kaptam minden mérkőzésen, amit az utolsó másodpercekben nyert meg, három ilyen is volt.

Ez hatalmas eredmény nemcsak a magyar, de a bajai birkózás számára is. További inspirációt ad a bajai birkózó­palántáknak, hogy kis város kis klubjából is el lehet jutni a világ élvonalába.