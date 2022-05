Kiváló labdarúgóidő fogadta a csapatokat Kiskőrösön. Az már a mérkőzés elején játszott, hogy mind a két csapat a győzelemre játszik. Az első tíz percben tapogatózó játékot láthattunk. A hazaiak birtokolták többet a labdát jobbára saját térfelükön. A 11. percben alakult ki az első komoly lehetőség. Gréczi passzolt középről jobbra Vólentnek. A játékos lerázta őrzőjét majd centerezett ám Lovas Andor három méterről mellé bólintott. Négy perccel később Gréczi futott el a baloldalon majd adott le egy beadásszerű lövést ám Tóth kapus résen volt. A 18. percben Pintyi passzolt Nagy Attilához, akinek a lövését megfogta Baráth. Két perccel később ismét a vendégek előtt volt lehetőség. Benkó beadását Vólent fejelte kapura három méterről, de a kísérlet ezúttal is elkerülte a kaput. A 30. percben ismét Nagy Attila próbálkozott, de Baráth védte a lövést. A 41. percben Rácz került óriási helyzetbe egy szöglet után, de fölé bombázta a labdát. Egy perccel később Nagy Attila tálalt remek ütemű labdát Simon elé. A támadó végigszaladt a kapuig, ám túl közel került a kapushoz, aki jól zárta a szöget.

A második félidőt is a Kiskőrös kezdte jobban. Többet volt a labda a hazaiaknál. Ennek ellenére az 56. percben vezetéshez jutott a kécskei csapat. István küldte be a játékszert a védők mögé, melyre Gréczi startolt rá lefutva a hazai védőket és higgadtan gurított a kapuba 0-1. Ezt követően is próbált a Kiskőrös nyomást helyezni ellenfelére, de igazán nagy helyzetbe nem kerültek.

A 74. percben Szedmákot buktatta Oberna a jobb oldalon.

A pontrúgást Simon vállalta, aki remekül tekerte be a labdát középre, melyre Szedmák érkezett és egyenlített. Két minutummal később a másik oldalról próbálkozhatott Simon. Ezúttal Salamit kereste ám Baráth kapus elütötte előle a labdát. Nem került messze a játékszer, ugyanis a tizennyolc méterre a kaputól állt Pintyi és elemi erővel lőtte vissza a labdát és kipókhálózta a bal felső sarkot 2-1. Ismét két perccel később Dunai adott be balról, melyet Nagy fejelte a kapura ám Baráth hatalmas védéssel szögletre mentett. A folytatásban a vendégek próbálkoztak, de igazán komoly gólhelyzetbe nem tudtak kerülni.