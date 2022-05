Az alsóházi rangadó kezdete előtt már látszott, hogy egyik oldalon sem túl hosszú a kispad, fázni viszont biztosan nem fáztak a játékosok. Az első játékrészben a vendégek játékos-edzője, Bócz András talált be Hellenpárt Richárd kapujába, így vendégvezetéssel vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben Kölcze és Beck góljaival négy perc alatt fordított a Bokod, a Szántónak azonban Farkas Zoltán góljával sikerült pontot mentenie.

Molnár Csaba: – Az első félidőben egy kicsit kapkodva játszottunk, megvoltak ugyan a helyzeteink, de nem tudtuk őket gólra váltani. A Hercegszántó egy kis szerencsével megszerezte a vezetést. A második játékrészben már higgadtabban, okosabban játszottunk, ennek köszönhetően meg is tudtuk fordítani a mérkőzést. A nagyon meleg idő ellenére jól bírtuk erővel, de vége felé azért mégis kezdtünk elfáradni, és egy védelmi megingást kihasználva a Szántó kiegyenlített. Izgalmas mérkőzést vívtunk, nem igazságtalan eredmény a döntetlen.

Bócz András, a Hercegszántó játékos-edzője: – Jól kezdtük a mérkőzést, meg is szereztük a vezetést, sőt, az első játékrészben ha jobb lett volna a helyzetkihasználásunk, akár több gólt is szerezhettünk volna. A második játékrészre elfáradtunk, emiatt egy kicsit visszaestünk, a Bokod ugyanakkor látványosan feljavult, így meg is fordították az állást. Szerencsére hamar tudtunk egyenlíteni, és így sikerült elhoznunk az egyik pontot. A mi helyzetünkben jónak mondható egy idegenben megszerzett egy pont, de az első félidőt tekintve azt mondom, egy kicsivel talán több lehetett volna számunkra ebben a mérkőzésben.