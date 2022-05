Férfi Déli csoport:

Mizse KC‒Dunaharaszti MTK 38‒30

Avar György a Mizse KC vezetőedzője: ‒ A célunkat elértük, ugyan nem játszottunk kimondottan jól, de talán elmondhatjuk, hogy élveztük a játékot és ezzel a győzelemmel biztosítottuk veretlenségünket a bajnokságban.

VSK Tököl‒Kecskeméti TE-U23 24‒34

Mogyorós Zoltán, a Kecskeméti TE U23-as csapatának vezetőedzője: ‒ Mondhatjuk, hogy megérdemelten nyertek a fiúk, amit vártunk a mérkőzésen azt sikerült végrehajtani. Örülök, hogy a negyedik helyen zártunk, még ha nüanszokon is múlt.

Férfi Dél-keleti csoport:

Kiskunmajsai KC‒Köröstarcsai KSK 26‒24

Kun Tamás, a Kiskunmajsa vezetőedzője: ‒ Nagyon izgalmas és kemény összecsapás volt a Köröstarcsa elleni, ugyan nem volt szép a mutatott játék, de nagyon nagyot küzdöttek és harcoltak a fiúk, mert az ötödik hely volt a tétje ennek a mérkőzésnek. Mindenki oda is tette magát a csapatban. Nagyon fegyelmezetten, okosan játszottak a fiúk, a második félidőben pedig kiemelkedő volt a védekezésünk és a kapusteljesítményünk is. Ennek tudatában sikerült megnyernünk ezt a mérkőzést, hogy tényleg fegyelmezetten és az utasításokat betartva küzdöttünk.

NB II. Női Dél-keleti csoport:

Bácsalmási PVSE‒Csovási SK 29‒26

Dankó Ervin, a Bácsalmási PVSE vezetőedzője: ‒ Elég nehéz mérkőzés volt, hiszen javarészt a Csorvás vezetett. Rosszul kezdtünk, igazából a saját hibáink hátráltattak bennünket, hiszen nagyon sok ziccert kihagytunk. Aztán a második félidőben védekezést váltottunk, az és a csapat küzdőszelleme hozta meg aztán a győzelmet. A csapat a második helyen végzett így a bajnokságban. Ha az év eleji számításokat vesszük, akkor meg is lep ez a második hely, a csapat túlteljesítette azt, ami akár szakmailag elvárható lett volna tőlük. Ez egy óriási siker mind a csapatnak, mind a Bácsalmási kézilabdázásnak.

Kecskeméti NKSE‒XVI. Ker. KMSE 49‒23

dr. Paic Róbert, a KNKSE vezetőedzője: – Már a mérkőzés elején is úgy álltunk hozzá a találkozónak, hogy ezt a mérkőzést csak meg kell nyerni gólkülönbségtől függetlenül, mivel győzelem esetnén nem csak a bajnoki cím, de pénteken már megtudtuk, hogy a közvetlen feljutás is megvan, úgyhogy ezt még mindenképpen be kellett húzni. A lányok hibátlanul álltak hozzá a mérkőzéshez, nem kellett őket hajtani, tudták, hogy mi a cél, mi a dolguk és a feladatuk. Motiváltan álltak hozzá a találkozóhoz és már nagyon korán el is dőlt a győzelem ezen a mérkőzésen. Már az első félidőben is tetemes előnyre tettünk szert és a végén külön öröm volt, hogy ilyen nagy különbségű győzelem tudtunk elbúcsúzni az NB II.-től. Nagyon jó érzés a csapatnak és nekünk, hogy azokat a célokat, amit elsődlegesen kitűztünk, mind a bajnokság megnyerése és a felsőbb osztályba való visszajutás, azok így megvalósultak. Külön öröm, hogy ezen a mérkőzésen az egész év munkája megmutatkozott. Abszolút elégedettek lehetünk a teljesítményünkkel.

NB II. Női déli csoport: Érd U22‒Mizse KC 31‒26

NB II. Férfi Dél-nyugat: Kalocsai KC‒Rinyamenti KC SE Nagyatád 30‒29