Kistarcsai rohamokkal indult a találkozó, Rigónak többször is nagyot kellett védenie. Éledeztek aztán a hazaiak is, Mánya távoli lökete a kapufáról vágódott ki a 4. percben. Nem sokkal később Klacsák szerzett labdát, majd Öreglaki tüzelhetett, Bohony viszont hárította azt, mint ahogy a szögletet követő Klacsák lövést is. Tetszetős támadás révén Biró is megpróbált gólt szerezni, a hálóőr eszén nem tudott ő sem túljárni. Beszorult a Kistarcsa, csak kontrákból tudtak kiszabadulni a kecskeméti szorításból. A félidő derekán aztán megtört a jég, szöglet után Mánya kapásból lőtt bődületes gólt a jobb felső sarokba, 1–0.

Töredezetté vált a játék, helyzetei szinte csak a hírös városiaknak voltak, amelyből egy végül a 20. percben góllá érett: Öreglaki növelte 2–0-ra az SG Kecskemét előnyét.

Fordulás után is dominált a Kecskemét, ám kontrákból a Kistarcsa is megvillant, és Rigónak résen kellett lennie. Risticbe rúgtak bele jócskán, a földön is maradt a játékos-edző, az ápolást követően aztán Biró fordulhatott volna kapura, ám az utolsó pillanatban a védők menteni tudtak. Szabálytalanságok árán tudták csak a hazai lendületet letörni a kistarcsai játékosok,kisebb kakaskodás után pedig a játékvezetők tettek rendet. A 28. percben egy öngóllal szépített a Kistarcsa, Rigó és Klacsák nem értették meg egymást, 2–1. Nem sokat váratott magára a válasz: Biró szép csel után 3–1-re módosította az állást.

A 30. minutumban már 4–1 állt a kijelzőn, miután egy vendég bakiból Hadnagy fejelt az üres kapuba.

Összezavarodtak a kistarcsai játékosok, eladták a labdát a középkezdés után, a kontrából pedig újabb hazai találat született egy védő segítségével, 5–1. Nem volt megállás, egy perc sem telt el, és Hadnagy révén nőtt a hazai fór, 6–1. Hazai időkérés után végzett el szabadrúgást a Kecskemét, a nagy erejű lövés végül egy kistarcsai védőről került a hálóba, 7–1. Ment előre a becsületéért a vendég alakulat, de sorra kontrázták meg őket: Boznánszky meglőtte a Scoregoal nyolcadik gólját a 32. percben ezzel kialakítva a végeredményt, 8–1.

– Görcsösen kezdtünk, és így nem tudtunk minden helyzetet értékesíteni, illetve ellenfelünk is nagyon szervezetten játszott – értékelt Darko Ristic, a kecskemétiek játékos-edzője. – Ami az aztán az első félidőben kimaradt, az a másodikban bement. Ehhez kellett némi szerencse is, de úgy gondolom, hogy megdolgoztunk érte. Még egy fontos mérkőzés vár ránk, szeretnénk ott is nyerni, és szépen zárni a szezont a Nyírgyulaj ellen.

A jövő heti, nyírgyulaji találkozón elég egy pontot szerezniük a hírös városiaknak ahhoz, hogy megszerezzék a 6. helyet.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Kistarcsa Futsal 8–1 ( )

Kecskemét, vezette: Kakuk Szabolcs, Borbás Bottyán.

Scoregoal: Rigó – Bencsik, Ristic, Hadnagy, Mánya. Csere: Halmavánszki – Biró, Klacsák, Öreglaki, Boznánszky, Sallai, Kovács Á., Kulcsár. Játékos-edző: Darko Ristic és Mánya Szabolcs.

Kistarcsa: Bohony – Besnyő, Tarjáni, Gellérfi, Méhes. Csere: Horváth – Barabás, Kövesdi, Mezőfalvi, Bita, Puskás. Vezetőedző: Sohár Zoltán.

Gól: Mánya 10., Öreglaki 20., Biró 30., Hadnay 30., 31., Kövesdi (öngól) 31., Bita (öngól) 31., Boznánszky 32., ill. Klacsák (öngól) 28. perc.

Kiállítva: Besnyő a 40. percben.