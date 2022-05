A közösség valóban erős, főleg ennek is köszönhető, hogy lelkes, ügyes és szép létszámú csapat szerveződött meg ilyen rövid idő alatt.

– Télen igazolt hozzánk egy kislány, és a szülei mondták azóta nekem, hogy ilyen jó kedélyű közösséget még nem tapasztaltak mostanáig. Nincsenek nagy titkaink, inkább csak pluszdolgok. Az egyik ilyen, hogy edzések után nem rohanunk haza, teával és zsíros kenyérrel leülünk még beszélgetni, ezzel várjuk mindig a csapatainkat. Nem is megy el senki, kicsit nevetgélnek és jól érzik magukat.

Most a bajnokság végeztével is olyan edzésjátékokon van a hangsúly, ami után együtt nevet a fiatal az idősebbel, nem érezhetőek a korkülönbségek.

Több csoportban is dolgozunk, hogy az azonos tudással rendelkező játékosok intenzívebb munkát tudjanak végezni. Ez is bevált, mert amikor össze kell fűzni a csapatot, annak is látható eredménye van. A csapatszellem kitűnő, az egyesülettől függetlenül is rengeteg közös programot szerveznek a lányok.

Kunsági Antal szerint a tavalyi ezüstérem extra motivációt adott számukra Fotó: Kerekegyházi SE

A bajnoki cím után adja magát a kérdés, hova fejlődhet tovább még ez a történet, hiszen a megyei bajnokságban idén már abszolút dominált a Kerekegyháza.

Konkrét tervek egyelőre még nincsenek, de Kunsági Antal szerint reálisan nézve még ebben az osztályban van helyük, noha el tudná képzelni azt is, hogy erősebb ligában induljanak.

– Még nem ültünk le beszélgetni a lányokkal a hogyan továbbról, magam részéről én mindig meghajlok a társaság igényei előtt. Bármit is akarok én, nélkülük az nem jöhet össze. Át fogjuk beszélni, kinek milyen motivációi vannak a jövőre nézve. Nagyon halványan nem zárkóznék el attól, hogy magasabb osztályba lépjünk, de ez nem célunk. Ezek a játékosok mindannyian dolgoznak, viszont a magasabb osztály magasabb követelményekkel is járna. Ez nem biztos, hogy összeegyeztethető az életkörülményeikkel.

A realitás az, hogy nyáron maradjon egyben a csapat, adjunk lehetőséget a fiataloknak, nem kihagyva viszont az idősebb korosztályt sem.

Ez az út most számunkra, mivel az MLSZ-nek sincs koncepciója egy regionális bajnokságra, ami a megyei és az NB II.-es bajnokság közötti szintet jelentene. Ezt már több klubvezetővel is szorgalmaztuk, mert jó átmenetet biztosítana. Ez biztosan komolyan érdekelne minket, ha felvetődne a lehetősége. Jelenleg azonban a versenykiírások szerint a megyei bajnokság számunkra a megfelelő terep – mondta a tervek kapcsán Kunsági Antal.